France - Suède : billetterie ouverte pour notre double soirée projection !

EN ROUTE POUR LA FINALE !

Après le 3/3 face à la Norvège et le parcours parfait en phase de poules, les Bleus de DD rentrent enfin dans la vraie compétition : la phase finale. Avec comme premier adversaire pour son 16e de finale la Suède !

On ne change pas un lieu qui gagne. On le multiplie même avec non pas 1 mais 2 grands écrans. Et non pas 1 mais 2 MATCHS : Norvège – Côte d’Ivoire à 19h puis France – Suède à 23h seront projetés sur l’immense écran de 4 m par 2m50 du Loft de la Bellevilloise, en placement libre, avec 350 assises + sur l’autre méga écran du Forum de la Bellevilloise à l’étage juste en dessous avec 150 assises.

Le billet de réservation à 7 euros (+ frais d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de bière / verre de soft).

👉 BILLETTERIE FRANCE-SUEDE POUR LA SOIRÉE LOFT À LA BELLEVILLOISE 🌆🪩

Important :

Stand de banh-mi en vente sur place + chips + boissons 🍟🍺

Programme soirée France – Sénégal :

► 18h30 : ouverture des portes de la Bellevilloise,

► 19h : projection du 16e de finale de Coupe du monde Norvège – Côte d’Ivoire

► 21h ou 21h30 : message de soutien à notre collègue Christophe Gleizes, en présence de ses amis

► 22h : avant-match France – Suède par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises et des cadeaux à gagner…

► 23h : prise d’antenne et diffusion du match

► 1h ou 2h si prolongation et tab : fin du match

RDV mardi 30 juin prochain dès 18h30 !🔥🔥

La rédaction de So Foot

Pourquoi voit-on autant de buts de loin dans cette Coupe du monde ?