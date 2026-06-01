Pronostic RD Congo Ouzbékistan : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Ce 28 juin, à 1h30 du matin, la RD Congo et l’Ouzbékistan terminent leur phase de poules de la Coupe du monde 2026 en s’affrontant. Découvrez notre analyse, les meilleures cotes et notre pari recommandé : RD Congo vainqueur.

Informations clés La RD Congo vise la qualification, l’Ouzbékistan est déjà éliminé après deux défaites.

L’Ouzbékistan reste sur 4 défaites consécutives et a encaissé 16 buts en 5 matchs.

La RD Congo : 2 clean sheets en 5 matchs, mais seulement 3 buts marqués sur cette période.

Aucune confrontation directe récente entre la RD Congo et l’Ouzbékistan.

Moins de 2,5 buts lors de 4 des 5 derniers matchs de la RD Congo.

Infos du match Stade Atlanta Stadium (Atlanta, GA, USA) — capacité de 68 239 places Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur RD Congo Sebastien Desabre Entraîneur Ouzbékistan Fabio Cannavaro

La dynamique récente contraste nettement entre une RD Congo encore en course pour la qualification et un Ouzbékistan déjà éliminé après deux journées de Coupe du monde. Les Congolais, emmenés par Sébastien Desabre, ont bâti leur tournoi sur la compacité défensive, avec seulement quatre buts encaissés sur leurs cinq derniers matchs et deux clean sheets. Mais ils ont aussi des difficultés à convertir leurs occasions (trois buts marqués, deux matchs sans inscrire le moindre but). De l’autre côté, l’équipe de Fabio Cannavaro affiche une fragilité défensive persistante avec seize buts encaissés sur cinq rencontres, aucun clean sheet, et quatre défaites consécutives. Ces données dessinent un affrontement où la solidité de la RD Congo pourrait faire la différence, malgré des difficultés offensives récentes. L’enjeu est réel : une victoire congolaise validerait leur ticket pour les seizièmes, là où l’Ouzbékistan n’a plus rien à jouer sur le plan comptable.

Forme récente de la RD Congo

Date Domicile Score Extérieur Résultat 24/06/2026 Colombie 1-0 RD Congo D 17/06/2026 Portugal 1-1 RD Congo N 09/06/2026 RD Congo 1-2 Chili D 03/06/2026 RD Congo 0-0 Danemark N 31/03/2026 RD Congo 1-0 Jamaïque V

Difficile de faire abstraction du manque de réussite offensive de la RD Congo : trois buts seulement sur les cinq dernières sorties, dont deux matchs sans marquer (face au Danemark et lors de la récente défaite contre la Colombie). Toutefois, la solidité défensive reste le principal argument des Léopards, avec deux clean sheets et une seule rencontre à plus de deux buts encaissés (1-2 contre le Chili). La capacité à accrocher le Portugal (1-1), formation d’un tout autre calibre, montre une certaine résilience collective. La qualification se jouera sur l’efficacité à exploiter la faiblesse adverse plutôt que sur une explosion offensive.

Forme récente de l’Ouzbékistan

Date Domicile Score Extérieur Résultat 23/06/2026 Portugal 5-0 Ouzbékistan D 18/06/2026 Ouzbékistan 1-3 Colombie D 08/06/2026 Pays-Bas 2-1 Ouzbékistan D 02/06/2026 Canada 2-0 Ouzbékistan D 30/03/2026 Ouzbékistan 1-1 Venezuela N

L’Ouzbékistan traverse une période noire avec quatre défaites consécutives, seize buts encaissés en cinq matchs et aucun clean sheet. Le revers 5-0 face au Portugal a confirmé les limites du bloc défensif. Hors de ses bases, l’équipe n’a ramené aucun point sur ses trois derniers déplacements. Offensivement, deux matchs sans marquer et une tendance à encaisser rapidement fragilisent encore plus la sélection de Fabio Cannavaro, dont le schéma en 3-4-2-1 ne compense pas les largesses défensives.

Historique des confrontations

La RD Congo et l’Ouzbékistan ne se sont pas affrontés récemment.

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Le pari « Moins de 2,5 buts dans le match » est coté à 1,80. Sept des dix derniers matchs combinés des deux équipes se sont terminés avec moins de trois buts. La RD Congo n’a connu qu’un match à plus de 2,5 buts sur ses cinq dernières sorties, et l’Ouzbékistan reste aussi sur deux rencontres sans marquer. Le contexte défensif et l’enjeu pourraient favoriser un score serré, mais aucun pari n’est sans aléa.

Le football reste tributaire de nombreux facteurs : même les tendances statistiques fortes laissent toujours une part d’incertitude. Les paris sportifs doivent rester un divertissement raisonné, sans excès.

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