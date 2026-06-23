Grâce à un Cristiano Ronaldo record, le Portugal balaye l’Ouzbékistan

Tenu en échec par la République démocratique du Congo lors de la première journée, le Portugal était dans l’obligation de réagir face à l’Ouzbékistan. Une mission parfaitement accomplie par les protégés de Roberto Martínez qui se sont imposés 5 à 0 notamment grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. L’Ouzbékistan est donc déjà éliminé.

Portugal 5-0 Ouzbékistan

Buts : Ronaldo (6e, 39e), Mendes (17e), Nematov (60e, CSC), Leão (87e) pour la Seleção das Quinas

Tous les favoris de la compétition qui avaient failli lors de la première journée ont répondu présents lors de la deuxième. Le Portugal n’a pas dérogé à la règle. En ne laissant aucun espace et aucun espoir à l’Ouzbékistan qui devait absolument remporter le match pour sauver sa peau dans ce Mondial, la Seleção das Quinas s’est adjugé une large victoire 5 à 0 et provisoirement la tête de ce groupe K, en attendant le résultat de la rencontre entre la Colombie et la République démocratique du Congo.

Le réveil de Ronaldo

Il manquait un nom au classement des buteurs de ce Mondial à l’issue de la première journée. Cette anomalie est désormais rectifiée. Alors que les débats concernant l’âge, l’efficacité et le statut de Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise ont animé la planète foot cette semaine, celui qui est désormais le meilleur buteur portugais de l’histoire de la Coupe du monde a mis fin, du moins temporairement, aux critiques. Transparent durant les 96 minutes disputées face à la RDC, il n’aura fallu que six minutes à CR7 pour marquer l’histoire de la compétition. Parfaitement servi par João Cancelo au premier poteau, Ronaldo ne s’est pas fait prier pour conclure l’offrande et devenir ainsi le premier joueur à inscrire un but lors de six Coupes du monde différentes (1-0, 6e). Critiqué pour son égoïsme sur le terrain et sa volonté d’aspirer le jeu, le natif de Funchal a fait tout l’inverse sur le coup franc transformé par Nuno Mendes. Alors que la défense ouzbèke s’attendait à voir l’attaquant d’Al-Nassr tenter sa chance, ils se sont laissés surprendre par la frappe au ras du sol du latéral parisien (2-0, 17e). Dominés, oui, les Loups blancs l’ont été, mais comme face à la Colombie, ils sont tombés avec leurs armes et auraient même pu réduire la marque grâce à Azizjon Ganiev, avant que la VAR n’invalide le but pour une faute d’Abbosbek Fayzullaev sur Cancelo à la récupération du ballon (29e).

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Mais le récital Ronaldo ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Après avoir marqué l’histoire de la Coupe du monde avec son premier but, c’est l’histoire du Portugal qu’il a écrit avec le deuxième. Profitant de l’approche de la mi-temps pour remettre un coup d’accélérateur, Ronaldo s’est une nouvelle fois retrouvé en position idoine sur le centre de Bruno Fernandes et n’a pas manqué le cadre (3-0, 39e). Avec un dixième but inscrit dans un Mondial, CR7 a officiellement dépassé Eusébio pour devenir le meilleur buteur portugais en Coupe du monde. La seconde période a été un copier-coller de la première, une Seleção à l’abordage et des Ouzbeks valeureux qui ont tenté de résister malgré la classe d’écart entre les deux formations. Mais malgré ses efforts pour conserver sa cage inviolée lors des 45 dernières minutes, Abduvakhid Nematov est à l’origine du quatrième but lusitanien en propulsant le cuir derrière sa ligne après un corner dévié par sa propre défense vers ses buts (4-0, 60e). Rafael Leão est venu parachever le récital offensif portugais, quatre minutes seulement après son entrée en jeu, pour offrir le cinquième but portugais sur une frappe du plat du pied (5-0, 87e). Mission accomplie pour Roberto Martínez et ses joueurs qui se sont relancés, rassurés et qui pour l’instant trône en tête de ce groupe K en attendant la rencontre entre l’Angleterre et le Ghana.

Portugal (4-2-3-1) : Costa – Cancelo (Semedo, 46e), Dias, Veiga, Mendes – Neves (Silva, 76e), Vitinha (Leão, 83e) – Neto (Conceição, 46e), Fernandes, Félix (Trincão, 64e) – Ronaldo. Sélectionneur : Roberto Martínez.

Ouzbékistan (3-4-3) : Nematov – Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov – Karimov (Jiyanov, 90e+2), Khamrobekov (Mazgovoy, 46e), Shukurov (Esanov, 90e+2), Nasrullaev (Alizhonov, 46e) – Fayzullaev (Sergeev, 77e), Shomurodov, Ganiev. Sélectionneur : Fabio Cannavaro.