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Cristiano Ronaldo fait tomber deux records face à l’Ouzbékistan

LB
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Cristiano Ronaldo fait tomber deux records face à l’Ouzbékistan

L’art de mettre fin aux débats. Particulièrement attendu face à l’Ouzbékistan, Cristiano Ronaldo a marqué l’histoire en moins de 45 minutes. Auteur d’un doublé en première période, l’attaquant d’Al-Nassr a donc écrit une nouvelle page de sa légende en Coupe du monde, mais également avec le Portugal.

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Eusébio dans le rétro

Il faut remonter à l’édition 2002 de la Coupe du monde pour retrouver un Mondial sans but de la part de Cristiano Ronaldo. Avec l’ouverture du score face aux Loups blancs dès la 6e minute, CR7 est devenu le premier joueur de l’histoire à inscrire un but lors de six Coupes du monde différentes. Ce but lui permet également de revenir à hauteur d’Eusébio en tête du classement des buteurs portugais dans la compétition avec neuf réalisations.

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Si le « King » avait inscrit ses neuf buts lors de la Coupe du monde 1966 en Angleterre, il aura fallu six tournois à Ronaldo pour le dépasser. Mais avec un doublé et un dixième but dans un Mondial à son actif, CR7 devient le meilleur buteur portugais dans l’histoire de la compétition et pourrait bien aggraver son score d’ici la fin de la compétition.

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