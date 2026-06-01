Pronostic Portugal Ouzbékistan : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Portugal – Ouzbékistan : analyse complète, dynamique et conseils de pari. Découvrez notre pronostic victoire du Portugal et le pari Gonçalo Ramos buteur.

Informations clés Portugal invaincu sur ses cinq derniers matchs, dont trois victoires.

Ouzbékistan reste sur trois défaites consécutives, 12 buts encaissés.

Aucune clean sheet pour l’Ouzbékistan sur les cinq dernières rencontres.

Portugal privé de Rafael Leão, suspendu après un rouge contre le Chili.

Première confrontation officielle entre Portugal et Ouzbékistan.

Infos du match Stade Houston Stadium (Houston, TX, USA) — capacité 68 777 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Portugal Roberto Martinez Entraîneur Ouzbékistan Fabio Cannavaro

La dynamique contraste entre un Portugal frustré par un nul inaugural (1-1 contre la RD Congo) et un Ouzbékistan déjà dos au mur après une défaite 1-3 face à la Colombie. L’enjeu est réel pour la sélection de Roberto Martínez, qui ne peut se permettre de lâcher des points dans un groupe où seule la première place offre une qualification directe à la Coupe du monde. Les chiffres confirment la solidité portugaise : invaincus sur leurs cinq derniers matchs (3 victoires, 2 nuls, 7 buts marqués pour 3 encaissés), deux clean sheets, et une capacité à produire des matchs ouverts (2/5 rencontres à plus de 2,5 buts, trois matchs où les deux équipes ont marqué). L’Ouzbékistan, qui effectue sa première Coupe du monde, reste sur trois revers consécutifs, une défense en difficulté (12 buts encaissés sur les cinq dernières sorties) et aucune clean sheet récente. L’absence de Rafael Leão, suspendu, prive le Portugal d’une arme majeure de transition, mais la présence de Bruno Fernandes, créateur essentiel derrière Gonçalo Ramos, compense ce manque. Sur terrain neutre à Houston, l’expérience et la qualité offensive portugaise s’opposent à la jeunesse et à la fragilité défensive ouzbèke.

Pour élargir votre perspective sur la compétition et les trajectoires des différentes sélections, découvrez également notre article sur les gardiens emblématiques de la Coupe du monde 2026 : Coupe du monde 2026 : ode aux vieux gardiens du temple que sont Eloy Room, Alireza Beiranvand et Vozinha.

Forme récente du Portugal

Date Domicile Score Extérieur Résultat 17/06/2026 Portugal 1-1 RD Congo D 10/06/2026 Portugal 2-1 Nigeria W 06/06/2026 Portugal 2-1 Chili W 31/03/2026 États-Unis 0-2 Portugal W 29/03/2026 Mexique 0-0 Portugal D

La série portugaise reste solide malgré le nul inaugural. Trois victoires lors des cinq derniers matchs, toutes acquises avec un but d’écart, témoignent d’une équipe efficace mais parfois en manque de marge au score. Défensivement, deux clean sheets montrent une certaine rigueur, même si trois buts ont été encaissés. Offensivement, le Portugal marque régulièrement (sept buts sur cinq rencontres), mais reste sur un match où l’animation offensive a manqué de tranchant, comme illustré face à la RD Congo. L’absence de Rafael Leão impose à Roberto Martínez d’adapter son couloir gauche, mais la présence de Bruno Fernandes derrière Gonçalo Ramos, et d’un Cristiano Ronaldo toujours influent, maintient une assise créative forte.

Difficultés défensives de l’Ouzbékistan

Date Domicile Score Extérieur Résultat 18/06/2026 Ouzbékistan 1-3 Colombie L 08/06/2026 Pays-Bas 2-1 Ouzbékistan L 02/06/2026 Canada 2-0 Ouzbékistan L 30/03/2026 Ouzbékistan 5-4 Venezuela W 27/03/2026 Ouzbékistan 3-1 Gabon W

L’Ouzbékistan aborde ce match en pleine difficulté défensive : trois défaites consécutives, douze buts encaissés sur la séquence, pour dix buts marqués (dont huit à domicile contre des adversaires hors top mondial). Aucune rencontre sans encaisser, y compris lors des deux derniers matchs à l’extérieur (0-2 au Canada, 1-2 aux Pays-Bas). Le passage sur terrain neutre complique encore la tâche d’une équipe qui, malgré une capacité à marquer (un seul match sans but sur cinq), n’a pas réussi à fermer le jeu face à des adversaires de calibre supérieur. La tendance à jouer des matchs ouverts (quatre sur cinq à plus de 2,5 buts, les deux équipes marquant presque systématiquement) illustre aussi le déséquilibre actuel.

Contexte du match : Portugal – Ouzbékistan

Portugal – Ouzbékistan représente un test crucial pour les deux équipes dans ce groupe de la Coupe du monde. Les deux formations ne se sont jamais affrontées récemment, ce qui ajoute de l’incertitude à la rencontre. L’expérience portugaise et sa solidité défensive seront opposées à la fougue, mais aussi à la fragilité, de l’Ouzbékistan.

Pour découvrir un autre pronostic sur cette Coupe du monde, consultez notre analyse dédiée : Pronostic Jordanie Algérie : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026.

Bonus de bienvenue · WinamaxLE BONUS 100% BOOSTEProfiter du bonus →

► Le pari « Portugal vainqueur » est coté à 1,18. Cette cote traduit une probabilité implicite d’environ 85 %, cohérente avec l’écart de dynamique et d’expérience : Portugal invaincu sur ses cinq derniers matchs, Ouzbékistan restant sur trois défaites avec 12 buts concédés. L’absence de Rafael Leão réduit les options de percussion, mais la qualité offensive demeure, portée par Bruno Fernandes et Gonçalo Ramos. L’unique réserve concerne la difficulté portugaise à creuser l’écart récemment (deux victoires sur trois par un seul but), ce qui laisse possible un match plus fermé que prévu.

► Le pari « Portugal vainqueur » est coté à 1,18 chez Winamax qui vous accueille en ce moment avec : LE BONUS 100% BOOSTE.

Inscrivez-vous en quelques minutes directement sur Winamax pour profiter du bonus.

Déposez le montant de votre choix (bonus valable sur le premier dépôt).

Placez votre premier pari simple ou combiné sur le sport de votre choix : le bonus 100% boosté s’applique jusqu’à 100€.

Exemple : Misez 50€ sur le Portugal pour tenter de gagner 59,05€ (cote 1,18 x 50€ = 59€).

Si votre premier pari est perdant, votre mise est remboursée en freebets jusqu’à 100€.

Bonus réservé aux nouveaux inscrits majeurs, voir conditions sur Winamax.

Pour s’inscrire chez Winamax et bénéficier du bonus, c’est par ici : profiter du bonus.

Notre pronostic et pari bonus

Le pari « Gonçalo Ramos buteur » est coté à 1.95. L’attaquant portugais profite de la suspension de Leão pour s’installer en pointe, avec Bruno Fernandes en soutien, face à une équipe ouzbèke qui n’a réalisé aucun clean sheet sur ses cinq dernières rencontres et concède en moyenne plus de deux buts par match sur la séquence. Ce pari reste soumis à l’aléa d’une défense renforcée côté Ouzbékistan, mais la dynamique offensive du Portugal lui offre un cadre favorable.

Les paris sportifs reposent sur des probabilités : rien n’est jamais acquis, même avec un favori net. Il convient d’aborder ce type de pari avec modération et lucidité.

Cristiano Ronaldo, l’idole devenue un poison