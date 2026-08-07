Un international anglais inculpé pour des faits d'agression

Ça faisait longtemps, mais revoilà le FC Prison ! Ivan Toney, attaquant de Al-Ahli et ancien striker de Brentford, a été inculpé par la justice anglaise pour des faits d’agression avec dommages corporels commis en décembre dernier dans une boîte de nuit londonienne.

D’après la BBC le joueur, titulaire contre la France lors de la petite finale de la Coupe du monde, devra comparaître le 24 septembre prochain devant les tribunaux anglais et possiblement essuyer une condamnation.

Toney n’en est pas a son premier coup d’essai

Pour rappel, Ivan Toney avait déjà fait face à une décision de justice en 2022, pour une affaire liée à des paris sportifs. Le natif de Northampton avait été suspendu 15 mois de toute compétition organisée par la fédération anglaise de football (FA), suspension rapidement ramenée à 8 mois après un diagnostic désignant le joueur comme addict aux paris sportifs. Ivan Toney avait parié à 26 reprises sur des matchs de ses équipes et avait commis 232 infractions aux règles des paris de la FA entre 2017 et 2021.

Toney Barton.

Le capitaine de l’Arménie signe à Al-Ahli pour 22 millions d’euros