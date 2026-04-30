- Saudi Pro League
- J30
- Al-Nassr-Al-Ahli (2-0)
Merih Demiral n'en peut plus du favoritisme arbitral pour Al-Nassr
C’est ce qu’on appelle « péter un boulon ». Al-Nassr recevait Al-Ahli, mercredi soir, pour le compte de la 30e journée de Saudi Pro League. Une victoire 2-0 pour les coéquipiers Cristiano Ronaldo qui a inscrit son 970e but en carrière. Mais le fait marquant de la soirée s’est déroulé dans les couloirs du stade, quelques minutes après la rencontre.
Tout pour Ronaldo ?
« Tous les arbitres sont devenus fous mon dieu… Regardez, regardez, la blessure à ma jambe ! Dès qu’ils peuvent, ils essaient d’aider Al-Nassr pour remporter le championnat. C’est une honte. Ils poussent toujours Al-Nassr pour qu’il gagne des titres. Mais Dieu soit loué… Al-Ahli gagne toujours sans l’aide de personne », s’est insurgé Merih Demiral, le défenseur d’Al-Ahli, devant la presse.
🚨🚨🚨🗣️ميريح ديميرال لحظة خروجه: التحكيم مجنون والله.. شاهدوا شاهدوا الإصابة في رجلي!!! في كل الأشياء يحاولون مساعدة النصر لتحقيق البطولات.. والله العظيم عيب والله العظيم دائمًا ما يدفعون النصر لتحقيق الألقاب 😨😨. لكن الحمدلله.. الأهلي دائمًا يفوز بدون مساعدة أحد pic.twitter.com/0prbZANyyx— 🅝🅞🅞🅝🅐 🇩🇪🕊♥️ 🅜🅛🅔🅚🅐 (@MN_10911) April 29, 2026
Ce dernier faisait référence à un tacle (sans doute un peu trop appuyé, on le conçoit) effectué par Kingsley Coman, également buteur durant la rencontre.
تدخل كومان على ديميرال ⚔️🔥#النصر_الأهلي | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/t19OKlWI9g— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) April 29, 2026
Incontrôlable jusqu’au bout, il a même récupéré sa médaille de la Ligue des champions asiatique pour la brandir fièrement devant les supporters d’Al-Nassr.
يقبل ديميرال ميدالية النخبة.#النصر_الأهلي pic.twitter.com/MHweLeNQFg— نواف العقيّل (@nawaf__oga) April 29, 2026
Petite piqûre de rappel, au passage : Ronaldo n’a toujours pas remporté le championnat saoudien.Arabie saoudite : Al-Nassr cogne Al-Ahli sous une pluie de buts
EM