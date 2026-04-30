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  • Al-Nassr-Al-Ahli (2-0)

Merih Demiral n'en peut plus du favoritisme arbitral pour Al-Nassr

EM
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Merih Demiral n'en peut plus du favoritisme arbitral pour Al-Nassr

C’est ce qu’on appelle « péter un boulon ». Al-Nassr recevait Al-Ahli, mercredi soir, pour le compte de la 30e journée de Saudi Pro League. Une victoire 2-0 pour les coéquipiers Cristiano Ronaldo qui a inscrit son 970e but en carrière. Mais le fait marquant de la soirée s’est déroulé dans les couloirs du stade, quelques minutes après la rencontre.

Tout pour Ronaldo ?

« Tous les arbitres sont devenus fous mon dieu… Regardez, regardez, la blessure à ma jambe ! Dès qu’ils peuvent, ils essaient d’aider Al-Nassr pour remporter le championnat. C’est une honte. Ils poussent toujours Al-Nassr pour qu’il gagne des titres. Mais Dieu soit loué… Al-Ahli gagne toujours sans l’aide de personne », s’est insurgé Merih Demiral, le défenseur d’Al-Ahli, devant la presse.

Ce dernier faisait référence à un tacle (sans doute un peu trop appuyé, on le conçoit) effectué par Kingsley Coman, également buteur durant la rencontre.

Incontrôlable jusqu’au bout, il a même récupéré sa médaille de la Ligue des champions asiatique pour la brandir fièrement devant les supporters d’Al-Nassr.

Petite piqûre de rappel, au passage : Ronaldo n’a toujours pas remporté le championnat saoudien.

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EM

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