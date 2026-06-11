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Les utilisateurs d’IPTV pourraient avoir de mauvaises surprises pendant le Mondial

MJ
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Les utilisateurs d’IPTV pourraient avoir de mauvaises surprises pendant le Mondial

Une Coupe du monde tranquille devant l’IPTV ? Mauvaise nouvelle : l’Arcom a décidé de jouer les trouble-fêtes. Pendant le Mondial, le régulateur de l’audiovisuel public prévoit de bloquer en temps réel les flux pirates pour limiter le streaming illégal des matchs.

Écran noir au pire moment

Pauline Combredet-Blassel, directrice générale adjointe de l’Arcom, a même prévenu les utilisateurs du risque d’avoir « un écran noir au moment d’un penalty » au micro de France Info. Concrètement, si une adresse IP diffuse illégalement la rencontre, elle pourra être bloquée pendant la durée du match.

Moralité : pour certains, le vrai suspense du Mondial ne sera pas de savoir qui va gagner, mais si le stream va tenir jusqu’au tir au but.

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MJ

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