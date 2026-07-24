Un Argentin confirme la supériorité de l'Espagne

Paredes calme le jeu. Parmi les grands méchants de la finale du Mondial remportée par l’Espagne, Leandro Paredes cherche désormais à éteindre le feu. Auteur d’une agression honteuse sur les joueurs espagnols, le milieu de terrain était de retour avec Boca Juniors pour disputer un barrage de Copa Sudamericana.

Pas de place pour les théories du complot

Passeur décisif sur l’unique but du match, le nouvel antagoniste du foot mondial est revenu sur la finale, alors que tout le pays se tourne désormais vers des théories complotistes de bas étage concernant la finale. « Ce sont des choses auxquelles on ne donne pas d’importance, a-t-il déclaré, plus lucide qu’au coup de sifflet final à New York au micro de Diario Olé. Nous sommes conscients d’avoir fait un grand Mondial et que l’Espagne a été supérieure en finale, qu’elle a mérité de gagner et d’être championne. Il faut les féliciter. »

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S’il n’a pas manqué de redire la fierté du groupe argentin, il a insisté sur la supériorité espagnole : « Il n’y a rien à éclairer, on a joué une finale de Mondial, je le redis, l’Espagne a été supérieure, a mieux joué et c’est un vainqueur logique, il n’y a rien de plus à dire. »

S’il n’est pas revenu sur l’incident de fin de match en finale, des excuses n’auraient pas fait de mal, celui qui a disputé la compétition avec une côte fêlée a concédé que la suite de sa carrière internationale était en réflexion au micro d’ESPN. « Je pense que beaucoup vont devoir se demander s’ils veulent continuer ou non […] Moi ? Je ne sais pas, c’est un processus, il faut le digérer, y réfléchir. C’est certainement quelque chose dont il faut discuter. »

Pas un mot pour Gavi en tout cas.

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