63 millions d'Américains devant Espagne-Argentine

Le football américain peut trembler. La récente finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine a battu tous les records d’audience pour un match de foot aux États-Unis. Dimanche, pas moins de 62,8 millions d’Américains étaient branchés sur leur télé pour suivre de près la Roja rouler sur la Scaloneta, avec 38,9 millions de téléspectateurs sur FOX et 23,9 millions sur les chaînes en langue espagnole Telemundo et Peacock. À titre de comparaison, le huitième de finale entre les USA-Belgique (1-4) n’avait rassemblé que 42 millions de téléspectateurs dans le pays de l’Oncle Sam.

Embed t.co

Encore loin des autres sports

Cependant, ces chiffres restent toutefois bien en deçà des audiences des grands rendez-vous sportifs américains. Selon Statista, le dernier Super Bowl a réuni 127 millions de téléspectateurs. À titre de comparaison, il faut remonter aux années 1980 pour retrouver une finale de la NFL suivie par une soixantaine de millions d’Américains, soit un niveau comparable à celui atteint par cette finale de la Coupe du monde.

Doucement mais sûrement.

Gavi est beaucoup trop gentil avec Paredes