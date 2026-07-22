L’UEFA sanctionne le CSKA Sofia pour des saluts nazis de ses supporters

Bienvenue en 2026. Dès le premier tour de qualifications de la Ligue Europa, les supporters du CSKA Sofia ont réussi à se faire remarquer et pas de la plus belle des manières.

Dans les tribunes de Derry City, en Irlande du Nord, des saluts nazis et des violences ont été commis par les fans du club bulgare. Ces actions ont engendré une amende de (seulement) 50 000 euros pour le club de la capitale.

Interdiction de vendre des billets

En plus de la somme à régler, le CSKA Sofia est également interdit de vendre des billets à ses supporters pour le prochain tour en Azerbaïdjan, face à Qarabağ, en raison de « lancements d’objets, d’actes de vandalisme et de troubles à l’ordre public ». À noter que ces évènements ont engendré un retard de plus d’un quart d’heure du coup d’envoi.

On prend les mêmes et on repart pour une saison infernale.

Un cadre de Metz fait ses valises