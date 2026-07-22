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La France candidate pour accueillir une nouvelle Coupe du monde ?

TM
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La France candidate pour accueillir une nouvelle Coupe du monde ?

Et pourquoi pas. Alors que la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, vient tout juste de s’achever, les premières pistes pour les futures éditions émergent déjà. Parmi elles, la France pourrait se positionner pour accueillir le Mondial 2038. Dans un rapport commandé par le ministère des Sports, le réseau des Territoires d’événements sportifs (TES) recommande de lancer une candidature.

Quarante ans après France 1998 ?

Selon l’organisme, le pays, fort de l’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, dispose des infrastructures nécessaires pour accueillir la compétition. De plus, ce projet permettrait « la modernisation du parc national des grands stades », notamment pour répondre « aux nouvelles attentes et exigences sociales et environnementales ».

Cette proposition du TES doit maintenant être portée par la FFF et le gouvernement. L’exécutif se montrerait ouvert à cette perspective. Quarante ans après France 1998, dont le souvenir reste associé au premier sacre des Bleus et à un moment de communion nationale, l’idée a de quoi séduire.

Pour l’anniversaire des 40 ans, ce serait un beau cadeau.

La FFF a choisi son candidat pour l’élection de la FIFA

TM

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