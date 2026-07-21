Le président d’un club français allume la LFP

Plus transparent qu’une ligue douteuse, c’est certain. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Joseph Oughourlian n’y est pas allé de main morte pour balancer que la Ligue de Football Professionnelle n’était pas sa tasse de thé. Alors que ce mardi, le Sénat a adopté le projet de loi pour réformer le sport professionnel, le président et proprio du RC Lens a commenté : « J’y ai participé car des députés et des sénateurs m’ont appelé. Avec d’autres clubs comme l’OM, on a eu une attitude proactive. La Ligue, elle, s’est complètement figée, raidie. Dans un déni de réalité, et avec un côté un peu injurieux, elle a estimé que « tout ce qu’ils font est nul, qu’ils ne comprennent rien à rien ». »

Une mauvaise valorisation du foot français

Déjà en froid avec la LFP depuis un bon bout de temps, notamment suite au report du match de Ligue 1 RC Lens-PSG la saison dernière en raison de la campagne européenne du club de la capitale, l’homme d’affaires rejette complètement l’idée d’y poursuivre sa carrière après sa réussite au sein du club artésien. « Je n’ai rien à faire avec une Ligue qui se tire une balle dans le pied au bénéfice de je ne sais quoi, affirme-t-il. Si vous ne vous respectez pas vous-même, si vous passez votre temps à critiquer votre propre chaîne (Ligue 1+) et ne faites rien pour votre produit, il ne faut pas vous attendre à ce que les autres viennent le valoriser. »

Clair comme de l’eau de charbon.

Acheté 6,5 millions d'euros, un joueur du RC Lens est prêté en Pologne