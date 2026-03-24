S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J29
  • Lens-PSG

Joseph Oughourlian se fait « peu d’illusions » sur le report de Lens-PSG

SW
27 Réactions
Joseph Oughourlian se fait « peu d’illusions<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» sur le report de Lens-PSG

En voilà un qui est d’humeur à s’exploser les tympans sur du Three Days Grace. Joseph Oughourlian, président et propriétaire du RC Lens, a lâché un petit bout de son exaspération sur LinkedIn. L’homme d’affaires s’est exprimé sans filtre sur le réseau des pros en relayant notre brève parue ce mardi au sujet de la colère du club artésien faisant suite à la demande du PSG de reporter la rencontre opposant Lensois et Parisiens. Pour rappel, cette joute pour le titre est prévue le samedi 11 avril. 

« Puissent les échanges être animés lors du prochain CA de la LFP (jeudi), peut-on lire sur la publication du dirigeant artésien. Cela signifierait que, quand il s’agit d’équité, les idées peuvent se confronter… Je me fais peu d’illusions ! »

Une décision très attendue

La LFP doit trancher ce jeudi pour déplacer ou non le choc de la saison. En cas d’aval, ce RCL-PSG pourrait se tenir entre les multiplex de la 33e (9 mai) et de la 34e journée (16 mai). Une décision pensée pour limiter la casse tant le calendrier des deux écuries est chargé.

D’un côté, le PSG concourt en Ligue des champions, les quarts de finale contre Liverpool étant la raison de la demande du report. De l’autre, le RC Lens est à deux matchs de soulever la première Coupe de France de son histoire et reçoit le Toulouse FC le mardi 21 avril prochain en demies.

Les clashs sur LinkedIn, quand même, ça manque de sel.

Cinq arguments implacables pour ne pas reporter Lens-PSG

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Que pensez-vous des nouveaux maillots des Bleus ?

J'adore
Je n'aime que le bleu
Je n'aime que le vert
Je déteste
Fin Dans 19h
59
96

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.