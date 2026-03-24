En voilà un qui est d’humeur à s’exploser les tympans sur du Three Days Grace. Joseph Oughourlian, président et propriétaire du RC Lens, a lâché un petit bout de son exaspération sur LinkedIn. L’homme d’affaires s’est exprimé sans filtre sur le réseau des pros en relayant notre brève parue ce mardi au sujet de la colère du club artésien faisant suite à la demande du PSG de reporter la rencontre opposant Lensois et Parisiens. Pour rappel, cette joute pour le titre est prévue le samedi 11 avril.

« Puissent les échanges être animés lors du prochain CA de la LFP (jeudi), peut-on lire sur la publication du dirigeant artésien. Cela signifierait que, quand il s’agit d’équité, les idées peuvent se confronter… Je me fais peu d’illusions ! »

Une décision très attendue

La LFP doit trancher ce jeudi pour déplacer ou non le choc de la saison. En cas d’aval, ce RCL-PSG pourrait se tenir entre les multiplex de la 33e (9 mai) et de la 34e journée (16 mai). Une décision pensée pour limiter la casse tant le calendrier des deux écuries est chargé.

D’un côté, le PSG concourt en Ligue des champions, les quarts de finale contre Liverpool étant la raison de la demande du report. De l’autre, le RC Lens est à deux matchs de soulever la première Coupe de France de son histoire et reçoit le Toulouse FC le mardi 21 avril prochain en demies.

Les clashs sur LinkedIn, quand même, ça manque de sel.

Cinq arguments implacables pour ne pas reporter Lens-PSG