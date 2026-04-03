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Report de Lens-PSG : Pierre Sage veut éviter le Doliprane

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Report de Lens-PSG : Pierre Sage veut éviter le Doliprane

Le sujet a déjà fait couler beaucoup d’encre. Et visiblement, ce n’est pas terminé. Interrogé au sujet du report polémique de la rencontre opposant Lens au Paris Saint-Germain et comptant pour la 29e journée de Ligue 1, Pierre Sage a semblé fataliste en conférence de presse : « J’étais contre, vous imaginez que mon avis est toujours le même… C’est comme ça, et on ne va pas se victimiser. La date a été décalée, mais le match n’est pas joué. On a toujours nos chances, et on va les saisir à fond. Le match risque d’être le 6 mai ou le 13 mai, donc si on se fait des nœuds à la tête jusqu’à cette date-là, on risque d’avoir besoin de beaucoup de Doliprane. »

Même question pour Bruno Genesio, l’entraîneur de Lille n’ayant pas eu peur de dire ce qu’il pense face aux médias : « On doit protéger le foot français pour prendre le maximum de points pour aller en Ligue des champions et on connaît l’importance d’une qualification en C1, notamment en raison des droits télé. Ce qui me gêne, c’est la date : on nous dit d’habitude que les deux dernières journées doivent être à la même heure, les mi-temps être au même moment et pas à 30 secondes d’écart… Là, on le reporte entre la 33e et la 34e journée. » Rien de plus inconséquent qu’une logique conséquente…

La date à cocher pour Lens-PSG et Brest-Strasbourg est connue

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