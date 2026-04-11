Ce samedi 11 avril, ils l'avaient coché dans leur calendrier depuis belle lurette. Normal, le PSG était attendu à Bollaert pour un choc qui devait en partie décidé de l'identité du futur champion. Mais le parcours européen des Parisiens et le report accordé par la LFP a modifié tous ces plans. Alors en attendant le 13 mai, ces supporters du RC Lens évacuent leur frustration.

Est-ce que vous comprenez la décision de la LFP de reporter le match Lens-PSG prévu ce week-end au 13 mai ?

Anthony (abonné depuis 30 ans): Clairement non. Même pas du tout. Pour moi, c’est clairement une décision qui va fausser la fin de notre championnat.

Marie (créatrice de contenu sur Lens) : D’un point de vue européen avec les points UEFA, ça peut être compréhensible, mais si on pense à la Ligue 1, cela ne l’est pas. Juste pour arranger le PSG, le FC Nantes qui a déjà du mal à se maintenir en Ligue 1 va devoir jouer le premier du championnat en pleine semaine quand Lens, qui n’a pas forcément l’effectif pour jouer trois matchs en une semaine, va se fatiguer alors que c’est la saison où ils pouvaient aller chercher la première place. Il y a un calendrier fixé pour la Ligue 1, il faut le respecter. Les autres clubs n’ont pas à payer pour le PSG. Ils ont le droit de demander le report, mais la réponse des clubs devrait être prise en compte… Enzo (jeune abonné) : C’est quand même assez problématique en matière d’équité sportive dans le sens où la course au titre n’est pas totalement enterrée. Le calendrier risque de quasiment ne pas changer pour le PSG, alors que le nôtre est complètement chamboulé. Ça nous force à jouer un match ce week-end (un amical contre le FC Rouen, samedi à 14 heures, dédié à Christophe Gleizes, NDLR) pour maintenir le rythme, et derrière, on ré-attaque fort. C’est très, très compliqué pour nous, d’autant qu’on a une avalanche de blessures…

Je ne vois pas l’intérêt de bouleverser tout ça, d’autant plus que, parmi les quarts de finalistes de la Ligue des champions, seul le PSG bénéficie de ce privilège. Enzo

Quel sentiment vous anime ?

Marie : Surtout de l’injustice parce que ce sont toujours les mêmes qui sont écoutés même si de toute façon on s’y attendait. Mais aussi de la colère. On fait un super championnat et c’est gâché par des décisions qu’on nous impose à la fin… Enzo : De la résignation. À part nous, en vrai, ça n’affecte pas grand monde. On savait tous que ça allait être entériné par la LFP. Le vote a eu lieu, mais on sait très bien comment ça se passe. Je n’ai pas été vraiment surpris. C’est vrai que c’est très injuste. Je ne vois pas l’intérêt de bouleverser tout ça, d’autant plus que, parmi les quarts de finalistes de la Ligue des champions, seul le PSG bénéficie de ce privilège. Tous les autres clubs jouent le week-end d’avant et le week-end d’après. Anthony : À la fois du dégoût, du fait de passer au second plan, mais aussi un sentiment de mépris de la LFP envers le club et ses supporters. Tous les matchs ont lieu en même temps lors des deux dernières journées de championnat pour une question d’équité. Et là, ils faussent tout en nous mettant une journée de championnat entre ces deux matchs-là, ce qui n’a aucun sens.

On s’occupe comme on peut.

Vous serez quand même présents le 13 mai pour ce match ?

Anthony : D’ici là, on a d’autres matchs, on espère rester, dans la course au titre, gratter cette deuxième place, qui pour nous est déjà un résultat assez exceptionnel cette saison.

Marie : J’ai prévu d’y aller quand même. Je suis abonnée, je vais à chaque match ! Puis ça va quand même être un match hyper important en fonction des matchs que nous aurons joués avant. Avec un peu de chance, peut-être que ça sera le match où on pourra leur piquer le titre. Enzo : Bien sûr. Après, le truc, c’est que ça affecte quand même la vie du club sur pas mal d’aspects. Et un mercredi, c’est vraiment compliqué. Toute l’organisation autour du match va être reportée, vu qu’il y a pas mal de protocoles qui se mettent en place à l’arrivée des joueurs, etc. Et dans un sens, c’est une contrainte. On ne peut pas tout faire non plus, on n’a pas du tout carte blanche, comme certains clubs. Si tu vois ce que je veux dire.

Boycotter ne servirait pas à grand-chose car ils ne changeront pas, ça a toujours été comme ça et malheureusement je pense que ça le sera toujours. Marie

Boycotter ce match n’a jamais été envisagé ?

Marie : Cela peut-être légitime dans le sens où on se ferait entendre. C’est l’une des plus grosses affiches du championnat, une rencontre que tout le monde attend. Si elle est boycottée je pense que ça embêterait beaucoup nos chers dirigeants de la LFP. Mais dans un autre sens je pense aussi que ça ne servirait pas à grand-chose car ils ne changeront pas, ça a toujours été comme ça et malheureusement je pense que ça le sera toujours. C’est comme quand des supporters « boycottent » le début d’un match en ne chantant pas quand ils sont en désaccord avec la LFP, c’est légitime car ils veulent se faire comprendre mais ça ne sert pas à grand-chose à part pénaliser l’équipe, parce que ce sont les joueurs qui paient finalement et la LFP elle, reste toujours sur ses positions. Anthony : Franchement, je trouve que c’est une idée absurde. Je ne pense pas que les personnes comme moi qui sont abonnées au stade, qui ont l’habitude d’y aller, aient envie de rater ce choc. Ce n’est pas l’idée du siècle. Le but ce sera de le remporter ce match. Et si on est au stade, le Racing a plus de chances de remporter ce match que s’il se jouait devant des tribunes vides.

Tu as prévu d’aller voir Lens-Rouen ? Marie : Oui ! Je trouve que c’est une belle initiative puis ça nous fait revenir à la maison plus tôt que prévu. Un mois sans Bollaert c’est long alors on prend tous les matchs ! (Rires.) J’espère que ça sera une belle rencontre, mais ça je n’en doute pas ! Puis ça évitera aussi aux joueurs d’avoir une longue coupure… Enzo : Oui, mais ça reste Rouen (3e de National, NDLR). Et en tant que supporter, tu dois t’organiser un peu plus. Donc le match contre Rouen, je ne sais pas si ça va servir à grand-chose, très honnêtement. Alors qu’on joue le sprint final et qu’il ne reste pas tant de matchs que ça jusqu’à la fin de saison. Tu dois toujours faire un peu plus de sacrifices, et c’est frustrant. Anthony : Pour le moment je vais voir le Barça contre l’Espanyol. Le fameux derby de Catalogne. Au lieu de regarder la Ligue 1, j’irai voir de la Liga, qui ne reporte pas ses matchs.

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