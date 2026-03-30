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Pas de Lens-PSG, mais un match amical dédié à Christophe Gleizes à Bollaert le 11 avril

CG
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Pas de Lens-PSG, mais un match amical dédié à Christophe Gleizes à Bollaert le 11 avril

Un report contesté peut laisser place à une très belle initiative. Le samedi 11 avril aurait dû être le jour d’un choc décisif dans la course au titre en Ligue 1 entre Lens et le PSG, mais la rencontre a été reportée et le club nordiste a trouvé le moyen de mettre de la vie à Bollaert, pour la bonne cause.

Un match pour la liberté de la presse

Ce lundi soir, les Sang et Or ont annoncé la tenue d’un match amical contre Rouen, le 11 avril à 14 heures, sous le signe de la ferveur et de la solidarité. À cette occasion, le club lensois apportera son soutien à l’organisation Reporters sans frontières ainsi qu’à notre collègue et ami Christophe Gleizes, détenu en Algérie depuis sa condamnation en juin 2025.

La billetterie est déjà ouverte et une partie des bénéfices sera reversée à la défense de la liberté d’informer et d’être informé à travers le monde, comme l’explique le RCL dans son communiqué. Les joueurs lensois porteront un tee-shirt appelant à la libération de Christophe lors de l’échauffement, alors que de nombreuses animations #FreeGleizes seront prévues avant et pendant la rencontre.

Bravo et merci !

Un célèbre gardien de but lensois aux côtés du pape pour la messe célébrée à Louis-II

CG

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