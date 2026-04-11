En direct : Lens-FC Rouen, match amical dédié à Christophe Gleizes (0-0)

Benjamin Parrot, DG du RC Lens, dédie ce match à Christophe. Voici ses mots, à Ligue 1 + : "On est tournés vers Christophe. C'est tout un club qui se mobilise aujourd'hui. [...] Il faut vite faire rebouger les choses."

Le Racing a remis le maillot d'Eric Sikora à la famille de Christophe Gleizes.