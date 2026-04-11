- Amical
- Lens-FC Rouen
En direct : Lens-FC Rouen, match amical dédié à Christophe Gleizes (0-0)
Au classement de la Ligue 1, Lens est à quatre points du PSG. Le Racing peut encore aller chercher la Coupe de France : il dispute sa demi-finale contre Toulouse le 21 avril prochain.
Benjamin Parrot, DG du RC Lens, dédie ce match à Christophe. Voici ses mots, à Ligue 1 + : "On est tournés vers Christophe. C'est tout un club qui se mobilise aujourd'hui. [...] Il faut vite faire rebouger les choses."
Le Racing a remis le maillot d'Eric Sikora à la famille de Christophe Gleizes.
Il y a du mouvement, du rythme, à l'image de cette belle frappe d'Adrien Thomasson.
Les copains et les copines Maxime, Thomas, Suzanne sont au stade, il paraît que les frites et les bières sont bonnes. Ici, c'est pâtes. Bon samedi les jeunes.
Le FC Rouen, ce week-end, n'avait pas de match de National. L'équipe pointe à cinq points de Sochaux, deuxième.
C'est parti ! Bon match amical à vous !
Alors que les parents de Christophe donnent le coup d'envoi fictif de la rencontre, voici la compo de Rouen de Régis Brouard, avec l'innamovible Clément Bassin, qui a fait toute sa carrière chez les Diables Rouges. Il y a aussi quelques noms, comme le frère de Yassine Benzia, ou l'international cap-verdien Kenny Rocha Santos.
<blockquote class="twitter-tweet-lazy"><p lang="fr" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/RLCFCR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RLCFCR</a> | 𝐋𝐞 𝐨𝐧𝐳𝐞<br><br>Le 1️⃣1️⃣ qui débutera contre Lens. <a href="https://t.co/zBwzivCNhd">pic.twitter.com/zBwzivCNhd</a></p>— FC Rouen 1899 (@fcr1899) <a href="
?ref_src=twsrc%5Etfw">April 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
P'tit point compos, alors que Pierre Sage a dit à Ligue 1 +, le diffuseur du match, que son équipe allait totalement changer à la mi-temps.
Le Racing démarre avec Florian Thauvin, Allan Saint-Maximin, mais aussi quelques surprises, comme Bermont ou le jeune Lenne.
<blockquote class="twitter-tweet-lazy"><p lang="fr" dir="ltr">𝑯-𝟏 avant <a href="https://twitter.com/hashtag/RCLFCR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RCLFCR</a> à Bollaert-Delelis 🔴🟡<br><br>Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 qui débutera cette rencontre face au <a href="https://twitter.com/fcr1899?ref_src=twsrc%5Etfw">@fcr1899</a>.<a href="https://twitter.com/hashtag/FiersDEtreLensois?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FiersDEtreLensois</a> <a href="https://t.co/gJcU0MUbaT">pic.twitter.com/gJcU0MUbaT</a></p>— Racing Club de Lens (@RCLens) <a href="
?ref_src=twsrc%5Etfw">April 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Les deux équipes entrent sur la pelouse avec leurs enfants, la Lensoise retentit, plus de 20 000 personnes sont à Bollaert, joli moment.
Lens sort d'une grosse défaite contre Lille (0-3). Rouen avait bien démarré cette saison en National, mais est tombé à la troisième place. Les deux équipes s'étaient affrontées pour la dernière fois en D2 en 1991. Tu te rappelles de Jean-Guy Wallemme ?
Les bénéfices du match de ce samedi seront tranférés à Reporters Sans Frontières, qui oeuvre activement pour la libération de Christophe. Christophe est un super journaliste, la preuve avec ce magnifique reportage sur le foot de rue en Afrique du Sud, où il était allé avant le Covid.
P'tit rappel du contexte : Lens devait accueillir le PSG ce samedi en Ligue 1. Le PSG a décidé de reporter le match pour mieux préparer son quart de finale de Ligue des champions contre Liverpool. La LFP a accepté.
Lens a alors eu la bonne idée de programmer un match amical contre le FC Rouen, club de National, pour rester en forme, mais aussi pour montrer sa classe : le match est placé sous le signe du soutien au copain Christophe Gleizes, condamné à 7 ans de prison en Algérie. Pendant que les équipes s'entraînent avec des tee-shirts Free Gleizes pour appeler à sa libération, vous pouvez signer la pétition : c'est juste ici.
SALUUUUT tout le monde ! J'espère que vous allez bien, et que vous êtes prêt.es à vibrer devant Lens-Rouen ! Puisque le PSG prépare au chaud son quart de finale retour contre Liverpool, Lens a eu la bonne idée d'organiser un match amical en soutien à l'ami Christophe Gleizes. Pour le suivre, vous êtes au bon endroit.
RC Lens
Rouen
Par Ulysse Llamas