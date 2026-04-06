Un dirigeant lillois agressé en marge du derby du Nord

Voilà encore un sacré babache. Alors que l’avant-match avait été tristement marqué par la mort d’un supporter Sang et Or en route vers le stade Pierre-Mauroy, les instants suivant la victoire des Dogues samedi soir face aux Lensois (3-0) ont également été entachés d’un incident regrettable : selon les informations de La Voix du Nord, un dirigeant lillois aurait été agressé par un « supporter » lensois aux abords du stade, après avoir tenté d’interrompre une précédente altercation.

Une plainte déposée

Manifestement en état d’ébriété, le supporter aurait alors suivi le dirigeant jusqu’à sa voiture, avant de lui « tordre le bras » et lui asséner « un violent coup de tête sur le nez ». Si les forces de l’ordre n’ont pas tardé à intervenir sur place, le dirigeant nordiste a ensuite été transporté aux urgences, où il aurait « passé une partie de la nuit ».

Si on ne connait pas l’identité du dirigeant, qui était accompagné de son épouse, une plainte a été déposée contre l’énergumène, qui aurait reconnu les faits.

Une soirée à oublier pour de bon pour tout le peuple lensois.

Un supporter lensois décède sur la route de Lille