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Bruno Genesio ne veut pas encore parler de Ligue des champions

MBC
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Bruno Genesio ne veut pas encore parler de Ligue des champions

En ce week-end de Tour des Flandres, Lille remonte la pente. Dans un match à sens unique, les Dogues ont dévoré Lens 3-0 samedi soir. Après un début d’année en dents de scie, cette victoire permet au LOSC d’enchaîner un huitième match sans défaite en championnat et surtout de monter sur le podium de la Ligue 1, synonyme d’une qualification directe en Ligue des champions.

« À nous de garder la tête froide »

Malgré la forme étincelante de Matías Fernández-Pardo et compagnie, l’entraîneur de Lille Bruno Genesio ne compte pas se laisser déconcentrer par la perspective d’une place en C1 : « C’est le danger qui nous guette. On va avoir besoin de beaucoup d’humilité. Notre série actuelle va faire beaucoup parler. À nous de garder la tête froide, en se souvenant d’où on vient, et de toutes les attaques et coups que l’on a pu subir », indiquait-il à la fin du match dans des propos rapportés par L’Équipe.

Troisième avec seulement quatre points d’avance sur une place non européenne, Lille n’a en effet rien acquis à six journées de la fin. Pour Pep Genesio, tout se jouera, comme souvent, dans le sprint final. « On verra les objectifs dans les deux derniers matchs de la saison. En attendant, l’objectif reste une qualification en Coupe d’Europe. »

Aux Dogues de ne pas se transformer en Rantanplan.

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MBC

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