Pierre Sage remonte les bretelles des Lensois

La joue bien rouge. Le RC Lens a été giflé par Lille samedi soir dans le derby du Nord (3-0). Pierre Sage a débriefé cette défaite avec beaucoup d’amertume au micro de Ligue 1+. « On n’a pas le droit de montrer ce visage-là dans un match si important pour nous, explique le coach lensois. On est passé à côté de notre match. On n’a pas été à la hauteur. »

« L’adversaire était meilleur ce soir », admet-il, en regrettant que son équipe ait montré « un visage très, très pâle » : « Certaines attitudes tournaient plus vers l’abandon de l’équipe que vers la révolte. On avait un fonds de commerce : être unis, agir en équipe, c’est comme ça qu’on est performant. Malheureusement, je pense que sur certaines situations, on s’est éloigné de ça. »

Adrien Thomasson a tiré le même bilan : « Ça a été vraiment un non-match de notre part malheureusement. Il faut être digne dans la défaite, il va falloir raser les murs pendant deux ou trois jours. On n’a pas l’impression d’avoir disputé le match, d’avoir joué notre jeu. On a manqué de personnalité ce soir. »

Ils auront le temps d’y réfléchir grâce à la LFP puisqu’ils ne rejoueront pas avant le 17 avril.

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