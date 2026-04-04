S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J28
  • Lille-Lens (3-0)

Pierre Sage remonte les bretelles de ses joueurs après le derby

QB
21 Réactions
Pierre Sage remonte les bretelles des Lensois

La joue bien rouge. Le RC Lens a été giflé par Lille samedi soir dans le derby du Nord (3-0). Pierre Sage a débriefé cette défaite avec beaucoup d’amertume au micro de Ligue 1+. « On n’a pas le droit de montrer ce visage-là dans un match si important pour nous, explique le coach lensois. On est passé à côté de notre match. On n’a pas été à la hauteur. »

« L’adversaire était meilleur ce soir », admet-il, en regrettant que son équipe ait montré « un visage très, très pâle » : « Certaines attitudes tournaient plus vers l’abandon de l’équipe que vers la révolte. On avait un fonds de commerce : être unis, agir en équipe, c’est comme ça qu’on est performant. Malheureusement, je pense que sur certaines situations, on s’est éloigné de ça. »

Adrien Thomasson a tiré le même bilan : « Ça a été vraiment un non-match de notre part malheureusement. Il faut être digne dans la défaite, il va falloir raser les murs pendant deux ou trois jours. On n’a pas l’impression d’avoir disputé le match, d’avoir joué notre jeu. On a manqué de personnalité ce soir. »

Ils auront le temps d’y réfléchir grâce à la LFP puisqu’ils ne rejoueront pas avant le 17 avril.

Un supporter lensois décède sur la route de Lille

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
30
Revivez Lille-Lens (3-0)
  • Ligue 1
  • J28
  • Lille-Lens (3-0)
Revivez Lille-Lens (3-0)

Revivez Lille-Lens (3-0)

Revivez Lille-Lens (3-0)
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.