S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J28
  • Lille-Lens (3-0)

Un supporter lensois décède sur la route de Lille

MBC
4 Réactions
Un supporter lensois décède sur la route de Lille

Soirée tragique pour le peuple sang et or. Quelques minutes après la défaite contre Lille, le Racing Club de Lens a partagé une bien triste nouvelle sur ses réseaux sociaux : un supporter lensois est décédé en marge du derby. Alors qu’il se rendait à la Decathlon Arena en bus, Yves, 59 ans, a été victime d’un arrêt cardiaque.

Un hommage à Bollaert face à Toulouse

« Le RC Lens est tourné vers les proches de ce fidèle supporter, à qui il adresse ses plus sincères condoléances », a écrit le club artésien sur X à la suite de ce décès. Un hommage sera rendu à Yves lors de la prochaine rencontre au stade Bollaert-Delelis contre Toulouse le 17 avril prochain.

Bruno Genesio ne veut pas encore parler de Ligue des champions

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
30
Revivez Lille-Lens (3-0)
  • Ligue 1
  • J28
  • Lille-Lens (3-0)
Revivez Lille-Lens (3-0)

Revivez Lille-Lens (3-0)

Revivez Lille-Lens (3-0)
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.