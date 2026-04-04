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- Lille-Lens (3-0)
Revivez Lille-Lens (3-0)
TER
MI
NÉ !!!
Lille ridiculise son voisin (3-0) et prend provisoirement la troisième place du championnat ! Le Racing, de son côté, laisse maintenant un boulevard au PSG en tête du classement. Merci les amigos, on se recapte vite ! Bises
Crochet de Thomas Meunier, cisaille de Mathieu Udol.
🔀 On l'aura compris en voyant son dernier centre : Romain Perraud est caput. Et le voilà qui cède sa place à Calvin Verdonk.
Derby chez le rival, tu perds 3-0, tu prends des olé depuis la 75e, tu perds sans doute le titre ce soir... Lens ne va pas trop fêter Pâques, cette année.
90+5 annoncées.
Crampe au mollet pour ce monstre de Nabil Bentaleb.
🔀 Et Rayan Fofana remplace Odsonne Édouard.
🔀 Le walk of shame de Florian Thauvin, qui sort sous les sifflets et tape dans la main d'Andrija Bulatović.
LE BALLON CHAAAAAUD DANS LA SURFACE LILLOISE ! Toujours rien. Mais l'entrée de Saint-Max' a fait du bien.
Si Giroud rentrait ce ciseau... Heureusement qu'il est devancé par une tête lensoise.
Allez, un petit but d'Ethan Mbappé Lottin et on sera bon.
🔀 Et Ethan Mbappé remplace Ngal'ayel Mukau.
🔀 Gaëtan Perrin remplace le délicieux Matias Fernandez-Pardo.
🟨 Carton jaune pour Saud Abdulhamid.
Et le coup franc de Thauvin au-dessus... même pas sûr que c'était une frappe.
Encore une frappe de Sotoca en tribune...
🔀 Et Olivier Giroud remplace Felix Correia.
🔀 Changement pour Lille : le captain Benjamin André remplace Hákon Arnar Haraldsson.
Frappe de Sotoca tout droit direction Maubeuge.
Fernandez-Pardo encore en bonne position !! La défense lensoise s'en sort.
🔀 Changement pour le RC Lens : Florian Sotoca remplace Adrien Thomasson.
Oh la vilaine frappe lilloise qui est partie jusqu'à Dunkerque.
Est-il vraiment nécessaire d'aller au bout de ce match ?
Odsonne Édouard avait la balle de l'espoir ! La galette de Saint-Maximin pour l'un de ses premiers ballons, mais son coéquipier rate sa tête.
⚽ FERNANDEZ-PARDO TRANSFORME TOUT EN INSOLENCE, LES VISITEURS COULENT !
VAR et penalty validé.
Action fluide, simple, et ça se termine par une main baladeuse de Ganiou, qui tentait un tacle contre Perraud.
MAIN DE GANIOU, PENALTY POUR LILLE !
🔀 Et Nidal Čelik remplace Amadou Haidara.
🔀 Changement pour Lens : Allan Saint-Maximin remplace Wesley Saïd.
CORREIA RATE LE 3-0 !!! Un peu de nonchalance sur ce face à face, alors qu'il avait bénéficié d'un contre favorable au duel avec Ganiou...
Quelle soirée de merde pour Lens... la fin des espoirs de titre ce soir ?
Passe en retraiy d'Udol, mésentente entre Čelik et Risser, Correia se faufile entre les deux et marque dans le but vide. Froidement.
⚽ LA BOULETTE LENSOISE, CORREIA EN PROFITE ET ÇA FAIT 2-0 !!!
Oh le tampon que Sarr a mis à Mukau. Outch.
HOP ! On repart à Pierre-Mauroy.
Marina Lorenzo, c'est quand même la classe.
C'EST LA PAUSE À LILLE ! Les locaux mènent logiquement au score, après 45 premières minutes vivantes mais plusieurs fois intrecoupées d'interruptions du jeu (fumigènes, puis mots doux envers Thauvin et son arbre généaoligique).
LE CISEAU DE SAÏD ! Bon, le geste est un peu raté, mais petit frisson tout de même sur cette occasion, l'une des très rares dans ce premier acte pour Lens.
L'activité de Bentaleb... On était encore une fois pas loin de la passe dé pour Fernandez-Pardo, ici.
🟨 Carton jaune pour Adrien Thomasson.
🟨 Carton jaune pour Nathan Ngoy.
Alors que 9 (neuf) minutes de temps additionnel ont été annoncées. Et c'est presque peu.
Fernandez-Pardo est servi à gauche, fixe, et glisse un caviar au second poteau pour l'Islandais, qui s'était fait totalement oublié. Mérité, pour le LOSC.
⚽ HARALDSSON POUR L'OUVERTURE DU SCORE !!!
Centre raté ou galette vers le second poteau ? Difficile de dire ce que Thomas Meunier voulait vraiment faire sur cette action, mais ça a failli payer.
Hop hop hop hop hop le dégagement de Risser effleuré par Fernandez-Pardo ! Le match dans le match entre ces deux-là...
Allez, retour au football.
L'homme en noir menace de renvoyer tout le monde aux vestiaires si les chants ne cessent pas...
M. Letexier a interrompu le jeu, et va voir le délégué pour la deuxième fois...
Je crois que Flotov et sa maman en prennent pour leur grade en tribune.
Le hold-up parfait n'était pas loin pour Lens. Qui semble beaucoup mieux, depuis quelques instants.
Quel bordel cette action, entre la passe suicidaire de Correia, Édouard qui est seul face au but mais tente un sombrero à la con, Thauvin qui envoie une saucisse en tribune après l'arrêt d'Özer...
LA PASSE DÉ DE CORREIA POUR ODSONNE ÉDOUARD, QUI VENDANGE !
Haraldsson qui arrive tranquillement jusque dans la surface encore une fois... Ganiou a fait le ménage.
Nous sommes à la demi-heure de jeu et Lens affiche un peu plus de 20% de possession de balle.
Fernandez-Pardo a mis une petite tarte à Risser, tranquille. Ces deux-là ne se quittent plus.
Thauvin qui envoie Perraud dans le décor. Ça joue.
FERNANDEZ-PARDO FRAPPE SUR RISSER À BOUT PORTANT SUR CE CORNER !
Les espaces que le LOSC arrive à s'ouvrir à chaque fois... Attention.
Sangaré pour éteindre l'incendie ! Lens subit quand même énormément depuis l'entame.
HARALDSSON BUTE SUR RISSER ! Quelle passe de Bentaleb encore...
Ganiou ric-rac mais solide devant Correia !
Oui les sifflets pour Thauvin. On ne les avait pas encore trop entendus.
Allez, le jeu a repris !
Ça va finir à pas d'heure, cette histoire.
Les joueurs se font des passes pour passer le temps et ne pas refroidir. Scène bizarre.
Ça y est, le tifo tombe petit à petit ! Mais on attend encore la reprise du jeu, en revanche.
10e minute et la tribune Est est donc toujours sous le tifo. Alors que les nuages de fumée forcent François Letexier à interrompre la partie.
Perraud s'est pris un MUR en béton armé. Et il s'appelle Mamadou Sangaré.
Le caviar de Bentaleb pour Mukau... bon, il y avait un hors-jeu, et ça avait de toute façon mal été joué.
Lille démarre très haut !
Allez c'est parti à Lille ! Avec une moitié de la tribune latérale encore sous le tifo, donc.
En tout cas, Pierre-Mauroy s'est sapé en tenue de gala.
Voilà pour les compos. Peu de choses à dire si ce n'est que Romain Perraud a été préféré à Calvin Verdonk, côté lillois.
COUCOU LES AFFREUX ! En ce week-end de Pâques, la Ligue des talents nous offre un derby nordiste décisif, que ce soit pour le Racing, qui est à quatre points du leader parisien, que pour le LOSC, cinquième et au coude à coude avec l'OL et Monaco. Tout le monde est prêt pour le Thauvinico ?
🔀 On l'aura compris en voyant son dernier centre : Romain Perraud est caput. Et le voilà qui cède sa place à Calvin Verdonk.
🔀 Et Rayan Fofana remplace Odsonne Édouard.
🔀 Le walk of shame de Florian Thauvin, qui sort sous les sifflets et tape dans la main d'Andrija Bulatović.
🔀 Et Ethan Mbappé remplace Ngal'ayel Mukau.
🔀 Gaëtan Perrin remplace le délicieux Matias Fernandez-Pardo.
🟨 Carton jaune pour Saud Abdulhamid.
🔀 Et Olivier Giroud remplace Felix Correia.
🔀 Changement pour Lille : le captain Benjamin André remplace Hákon Arnar Haraldsson.
🔀 Changement pour le RC Lens : Florian Sotoca remplace Adrien Thomasson.
⚽ FERNANDEZ-PARDO TRANSFORME TOUT EN INSOLENCE, LES VISITEURS COULENT !
🔀 Et Nidal Čelik remplace Amadou Haidara.
🔀 Changement pour Lens : Allan Saint-Maximin remplace Wesley Saïd.
⚽ LA BOULETTE LENSOISE, CORREIA EN PROFITE ET ÇA FAIT 2-0 !!!
🟨 Carton jaune pour Adrien Thomasson.
🟨 Carton jaune pour Nathan Ngoy.
⚽ HARALDSSON POUR L'OUVERTURE DU SCORE !!!
Lille OSC
RC Lens
Par Jérémie Baron