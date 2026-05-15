Nostalgique de Xabi Alonso, Kylian Mbappé admet s'être trompé sur une chose

Le spectacle n’était pas sur le terrain à Madrid. Non, il se passait dans les coulisses du Bernabeu, ce jeudi soir, après la victoire face à Oviedo. Kylian Mbappé est passé en zone mixte pour balancer des messages à peine codés, Álvaro Arbeloa lui a répondu et la fin de saison devrait être encore plus longue que prévu pour les Merengue.

Toujours face à la presse, Mbappé n’a pas caché sa nostalgie de Xabi Alonso, viré en janvier, tout en laissant comprendre que ce n’était plus pareil sous le nouveau coach : « On a bien commencé la saison, on avait tout. Ensuite, on a tout perdu en deuxième partie. Ça fait très mal parce qu’on avait une structure et une idée de jeu, Mais c’est le passé et il faut aller de l’avant. »

« La seule chose importante ici est de gagner des titres »

Dans ces propos rapportés par L’Équipe, le capitaine des Bleus est également revenu sur son escapade en Sardaigne (« vous ne savez pas si j’étais en vacances, vous dites vacances mais vous ne savez pas »), qu’il ne considère pas comme une erreur : « Je me suis trompé en ne parvenant pas à aider l’équipe à gagner des titres. C’est ça le plus important. Le reste, ce sont des opinions. Les gens ne connaissent pas le contexte. J’avais l’autorisation du club et je n’étais pas le seul joueur à être parti de Madrid. Tout cela ne sert qu’à vendre du papier. La seule chose importante ici est de gagner des titres. On ne l’a pas fait. Là on s’est trompé. »

Une saison blanche, une vraie.

Álvaro Arbeloa répond à Kylian Mbappé : « C'est moi qui décide »