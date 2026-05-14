S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Équipe de France

Deschamps explique pourquoi il n'a pas convoqué Tolisso et Camavinga

UL, avec CG, en conférence de presse
Réactions
Deschamps explique pourquoi il n'a pas convoqué Tolisso et Camavinga

Choisir, c’est renoncer. C’est cet adage qu’a suivi Didier Deschamps ce jeudi de l’Ascension, à Boulogne-Billancourt. Pour sa dernière liste officielle avant son départ des Bleus, DD a laissé sur le carreau Eduardo Camavinga, mais aussi Corentin Tolisso, Randal Kolo Muani et d’autres prétendants.

« Il a le droit de m’en vouloir »

L’ancien milieu de terrain n’a eu le droit qu’à 26 joueurs, et a donc fait des déçus. « Il a le droit de m’en vouloir. Je le comprends , » a-t-il commenté en abordant la non sélection d’Eduardo Camavinga. Le Madrilène était pourtant appelé lors du dernier rassemblement, et a comptabilisé 29 sélections depuis 2022. Pour DD, le joueur de 24 ans paye « sa saison, bien évidemment. Même s’il a eu quelques blessures aussi. Et la concurrence, qui est très forte. Je ne vais pas dire qu’il est plus déçu que les autres, mais… Qu’il ait tout le potentiel, évidemment. Il a un peu joué en mars. Je ne remets pas en doute ce qu’il est et son potentiel et ce qu’il est capable de faire. » Camavinga, lui, était titulaire ce soir contre le Real Oviedo.

Lloris pas candidat

Concernant Robin Risser, Didier Deschamps a justifié l’éviction des gardiens Lucas Chevalier et Alphonse Areola par le temps de jeu. « La situation de Lucas Chevalier était déjà compliquée au mois de mars. Elle l’est encore aujourd’hui. Il y a avait d’autres options, comme Alphonse, qui a du vécu, de l’expérience. Mais ces six derniers mois, son temps de jeu est restreint, et il n’est pas titulaire. Hugo Lloris n’a jamais été candidat. »

Et Tolisso ? « Je ne le prends pas parce qu’il est à Lyon, je ne suis pas là-dedans… Il est moins habitué au poste de pivot, oui, mais il y a aussi le fait que ces cinq milieux de terrain sont indiscutables. Il aurait mérité de venir, comme d’autres, mais il y avait des choix à faire. »

Le 27ème homme.

Un international Espoirs choisit le Maroc

UL, avec CG, en conférence de presse

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.