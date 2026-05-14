Après le Mondial, Didier Deschamps n'entraînera pas le Brésil
Prolongação. La Seleção a officialisé la prolongation de contrat de Carlo Ancelotti. L’ancien entraîneur du Real Madrid s’est engagé à poursuivre son bail avec le Brésil jusqu’en 2030. Il a commencé à diriger le quintuple champion du monde il y a un an. Depuis mai 2025, il a coaché dix matchs official, principalement disputé des amicaux, et commenté l’état de santé de Neymar.
« Plus de victoires, plus de temps, plus de travail. »
« Le Brésil reste sous la direction de l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire ! Engagement, continuité et confiance pour mener la Sélection brésilienne encore plus loin. Le chemin continue. Notre rêve aussi, » a commenté la fédé brésilienne, alors que l’Italien a rappelé l’importance du football dans ce pays. Et de souligner ceci : « Plus de victoires, plus de temps, plus de travail. » Il s’apprête donc disputer sa première compétition avec Marquinhos et ses potes sans pression. Le Brésil va d’abord affronter le Maroc, l’Écosse et Haïti au Mondial.
Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030! O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história! Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe. A caminhada continua. Nosso sonho também. Saiba mais em https://t.co/pkHuBcm04I pic.twitter.com/DZdRZofPpN— brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026
