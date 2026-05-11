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Ronaldinho participera à la Coupe du monde 2026

CT
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Ronaldinho participera à la Coupe du monde 2026

Et si c’était le gros coup de ce Mondial ? À un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), les médias détenteurs des droits annoncent progressivement leurs dispositifs. La chaîne Globo, qui fait partie des diffuseurs au Brésil, a récemment annoncé l’arrivée d’un consultant de choix sur son antenne durant l’intégralité du tournoi : Ronaldinho.

Une grande première

Le Ballon d’or 2005 occupera ce rôle, pour la première fois, lors des retransmissions en direct. Par ailleurs, le champion du monde 2002 fera des apparitions surprises lors des matchs, des séances d’entraînement et dans certains lieux touristiques des États-Unis, en plus des quelques interventions dans les différentes émissions de la chaîne.

En mode Snoop Dogg, finalement.

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CT

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