S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Chelsea

Un prodige brésilien privé de Coupe du monde ?

VM
Réactions
Un prodige brésilien privé de Coupe du monde ?

Un autre rêve brisé ? Quelques jours après la grave blessure d’Hugo Ekitike qui va l’éloigner des terrains de nombreux mois, un autre talent émergeant pourrait à son tour déclarer forfait pour la Coupe du monde en Amérique du Nord. Ce prodige, c’est Estevão.

Des doutes liés à une blessure aux ischios

Sorti sur blessure après un peu plus d’un quart d’heure de jeu lors du choc face à Manchester United samedi dernier, l’ailier de Chelsea souffrirait d’une sérieuse blessure aux ischios-jambiers, selon The Athletic. Le média américain estime que le virevoltant ailier de 18 ans serait « très peu susceptible » de participer au Mondial nord-américain avec ce nouveau pépin physique.

Pour rappel, le coup d’envoi de la Coupe du monde sera donné le 11 juin prochain. Le Brésil fera lui son entrée en lice face au Maroc dans la nuit du samedi 13 juin au dimanche 14 juin à minuit (heure française). La Seleção affrontera ensuite Haïti (20 juin à 2h30 du matin) et l’Écosse (25 juin à minuit).

Sans Estevão ni Neymar mais avec Richarlison, autant dire que ça va manquer de Joga Bonito cet été…

C’est bon, tu nous as eus Estêvão

VM

À lire aussi
Logo de a compétition Premier League
Estêvão sera chaud !
  • Mondial des clubs
  • 8es
  • Palmeiras-Botafogo
Estêvão sera chaud !

Estêvão sera chaud !

Estêvão sera chaud !
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Violence
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Il y a quatre ans, le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Récemment, l'avocat de sa famille dénonçait une différence de traitement entre son cas et celui de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé après une rixe dans les rues de Lyon.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM va-t-il finir la saison de Ligue 1 hors du top 6 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
149
58

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.