Un prodige brésilien privé de Coupe du monde ?

Un autre rêve brisé ? Quelques jours après la grave blessure d’Hugo Ekitike qui va l’éloigner des terrains de nombreux mois, un autre talent émergeant pourrait à son tour déclarer forfait pour la Coupe du monde en Amérique du Nord. Ce prodige, c’est Estevão.

Des doutes liés à une blessure aux ischios

Sorti sur blessure après un peu plus d’un quart d’heure de jeu lors du choc face à Manchester United samedi dernier, l’ailier de Chelsea souffrirait d’une sérieuse blessure aux ischios-jambiers, selon The Athletic. Le média américain estime que le virevoltant ailier de 18 ans serait « très peu susceptible » de participer au Mondial nord-américain avec ce nouveau pépin physique.

Pour rappel, le coup d’envoi de la Coupe du monde sera donné le 11 juin prochain. Le Brésil fera lui son entrée en lice face au Maroc dans la nuit du samedi 13 juin au dimanche 14 juin à minuit (heure française). La Seleção affrontera ensuite Haïti (20 juin à 2h30 du matin) et l’Écosse (25 juin à minuit).

Sans Estevão ni Neymar mais avec Richarlison, autant dire que ça va manquer de Joga Bonito cet été…

C’est bon, tu nous as eus Estêvão