La FIFA se rachète une conscience en plantant des arbres

Le 21 avril, c’était la journée mondiale de la créativité et de l’innovation. Mais la FIFA était visiblement plus inspirée le lendemain avec la journée de la Terre, puisqu’elle a annoncé soutenir des projets de reboisement et de plantation d’arbres dans les 16 villes hôtes de la Coupe du monde.

En collaboration avec l’Arbor Day Foundation, la FIFA, dirigée par Gianni Infantino, compte laisser un héritage environnemental après le passage de milliers de supporters au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Enfin, le passage de ceux qui auront les ressources financières pour s’y rendre… Le reboisement devrait couvrir 800 hectares et, puisque le football reste son langage, la FIFA illustre ça en indiquant que cela équivaut à 1 000 terrains de football.

Le linge sortira vert

À 50 jours du début de la compétition, l’annonce n’effacera pas les différentes affaires collées sur le bureau d’Infantino et de son copain Trump, qui avait d’ailleurs retiré les States des accords de Paris, un traité international sur l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, en 2025.

En plus de cette ironie, les deux amis s’emmêlent les pinceaux à tour de rôle quant à la participation de l’Iran au tournoi et de nombreux supporters se plaignent des prix des tickets. Mais tout va bien, on plante des arbres.

L’action devrait plaire à Chris Wood.

Gianni Infantino justifie les prix des billets pour la Coupe du monde 2026