Le forcing. « L’Iran viendra, c’est sûr », assure ce mercredi Gianni Infantino lors d’une conférence organisée par la chaîne de télévision CNBC, alors que la participation de la sélection iranienne reste incertaine à quelques mois du Mondial. Cette déclaration intervient au cours d’un cessez-le-feu fragile signé par les États-Unis et Israël avec l’Iran le 8 avril dernier.

FIFA President Infantino: Iran team is 'coming for sure' to 2026 World Cup in U.S. https://t.co/QugaPN60E8 — CNBC (@CNBC) April 15, 2026

Un discours lunaire

Dans ce contexte belliqueux au Moyen-Orient, le grand ami de Donald Trump confirme sa volonté de voir la Team Melli cet été : « L’Iran doit venir, ils représentent leur peuple, ils se sont qualifiés, les joueurs veulent jouer. » De son côté, la sélection iranienne a décidé d’organiser un stage pour reprendre le rythme avant le Mondial.

Mais la situation autour du blocus du détroit d’Ormuz ravive les tensions ces derniers jours, pas de quoi paniquer pour autant du côté de la FIFA. « Le sport doit être en dehors de la politique », poursuit le patron de la FIFA. Infantino termine son discours avec une nouvelle tirade sur l’astronomie : « D’accord, nous ne vivons pas sur la Lune, nous vivons sur la planète Terre. Mais si personne d’autre ne croit à la construction de ponts et au fait de les garder intacts et unis, alors c’est nous qui ferons ce travail. »

Il faut vraiment que quelqu’un lui explique qu’il n’y connaît rien en science.

L’Iran organise un stage à Téhéran pour reprendre du rythme avant la Coupe du monde