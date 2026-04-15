L’Iran organise un stage à Téhéran pour reprendre du rythme avant la Coupe du monde

Un stage dans des conditions sécuritaires toujours instables. Depuis l’attaque coordonnée par Israël et les États-Unis sur l’Iran fin février, le championnat local a été suspendu. En dépit d’un cessez-le-feu fragile signé entre les trois antagonistes le 7 avril dernier, l’État Hébreu et les gardiens de la révolution assurent tous deux « avoir toujours le doigt sur la gâchette ». Dans ce contexte belliqueux, la ligue iranienne de football n’a toujours pas repris ses droits.

Un voyage en Turquie avant la Coupe du monde

À quelques semaines du début de la Coupe du monde, le staff de la Team Melli a décidé d’organiser un camp d’entraînement à Téhéran cette semaine. D’après le journaliste iranien Hatam Shiralizadeh, ce stage de cinq à six jours vise à maintenir la forme physique des joueurs de la sélection évoluant dans le championnat local, à l’arrêt depuis plus d’un mois. Début mai, si les conditions le permettent, l’Iran voyagera en Turquie pour un nouveau rassemblement en préparation à la Coupe du monde. Les deux fédérations qualifiées pour la compétition sont d’ailleurs en discussion pour organiser un match amical.

Pour rappel, à la mi-mars, Donald Trump avait conseillé à la sélection iranienne de ne pas se rendre en Amérique pour le Mondial 2026, pour « sa propre sécurité ». Quelques jours plus tard, son grand ami Gianni Infantino assurait que l’Iran, malgré la guerre au Moyen-Orient, allait bien participer à la Coupe du monde. « Ils se sont qualifiés sur le terrain et l’ont fait très tôt. C’est un pays de football. Nous voulons qu’il participe », avait-il insisté à la chaîne mexicaine N+ Univision.

Infantino va devoir faire la (Perse)police pour calmer Trump.

L’Iran réagit après le retrait de la demande d’asile de sa capitaine