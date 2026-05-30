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Grâce au PSG, la France distance la Roumanie et la Serbie

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La France distance la Roumanie grâce au PSG

Qui a dit que les clubs français ne gagnaient rien en Europe ? L’Hexagone a décroché sa troisième Ligue des champions ce samedi grâce au Paris Saint-Germain, qui a fini par faire sauter Arsenal aux tirs au but. Ce qui permet à la France, longtemps à la traîne, de redorer quelque peu son blason.

Elle reste, évidemment, loin derrière l’Espagne (20), l’Angleterre (15) et l’Italie (12). L’Allemagne (8) et les Pays-Bas (6) sont eux aussi à distance respectable, mais le Portugal n’est plus très loin avec ses quatre C1. La France prend aussi ses distances avec le trio Écosse – Roumanie – Serbie, des pays qui ont remporté la compétition une fois.

L’honneur est sauf.

Marquinhos veut éviter de tomber dans un trou

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