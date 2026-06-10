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Un futur adversaire de la France s’incline contre le Venezuela en amical

UL
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Un futur adversaire de la France s’incline contre le Venezuela en amical

Irak 0-2 Venezuela

Buts : Cásseres (17e) et Ramírez (46e) pour la Vinotinto

Expulsion : Yousif (72e) côté irakiens.

La France championne du monde (bis). Pas si vite, mais en tout cas, son deuxième adversaire est incapable de battre le Venezuela (0-2), nation pas qualifiée pour le Mondial. La faute, notamment, à un but de renard du Toulousain Cristian Cásseres et surtout à deux erreurs de relance de la défense irakienne. Ce petrolico s’est déroulé dans la banlieue de Chicago, dans l’Illinois. Aymen Hussein, l’international irakien retenu à son entrée aux États-Unis, n’a pas disputé la rencontre.

France-Irak le 22 juin

Les Lions de Mésopotamie sortaient pourtant d’une belle sortie amicale contre l’Espagne (1-1). L’Irak commence le deuxième Mondial de son histoire le 17 juin prochain face à la Norvège (coup d’envoi à minuit). Le France-Irak, deuxième match de poules, se tient le 22 juin prochain (coup d’envoi à 23 heures).

Rira bien qui rirak le dernier.

Un membre de la sélection irakienne n’a pas pu rentrer aux États-Unis

UL

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