Un futur adversaire de la France s’incline contre le Venezuela en amical

Irak 0-2 Venezuela

Buts : Cásseres (17e) et Ramírez (46e) pour la Vinotinto

Expulsion : Yousif (72e) côté irakiens.

La France championne du monde (bis). Pas si vite, mais en tout cas, son deuxième adversaire est incapable de battre le Venezuela (0-2), nation pas qualifiée pour le Mondial. La faute, notamment, à un but de renard du Toulousain Cristian Cásseres et surtout à deux erreurs de relance de la défense irakienne. Ce petrolico s’est déroulé dans la banlieue de Chicago, dans l’Illinois. Aymen Hussein, l’international irakien retenu à son entrée aux États-Unis, n’a pas disputé la rencontre.

🚨🌎 | GOAL: CRISTIAN CASSERES JR OPENS THE SCORING FOR VENEZUELA! 🇮🇶 Iraq 0-1 Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/tMXSqg7HVO — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 10, 2026

France-Irak le 22 juin

Les Lions de Mésopotamie sortaient pourtant d’une belle sortie amicale contre l’Espagne (1-1). L’Irak commence le deuxième Mondial de son histoire le 17 juin prochain face à la Norvège (coup d’envoi à minuit). Le France-Irak, deuxième match de poules, se tient le 22 juin prochain (coup d’envoi à 23 heures).

Rira bien qui rirak le dernier.

Un membre de la sélection irakienne n’a pas pu rentrer aux États-Unis