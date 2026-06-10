Les écoliers de Mexico grands vainqueurs du Mondial

L’équivalent d’une coupe Jules-Rimet pour un CP. Les écoles de Mexico sont fermées le jour du match d’ouverture de la Coupe du monde. La décision a été prise par Claudia Sheinbaum, présidente du Mexique, afin de réduire au maximum la circulation dans la capitale du Mexique. Le coup d’envoi du premier match du Mondial est en effet donné à 13 heures, heure locale.

Mexique-Afrique du sud en prélude

Plus tôt dans le mois, le ministre de l’Éducation du Mexique avait proposé que les écoles du pays co-organisateur du Mondial ferment début juin. Face au refus des parents d’élèves, les élus mexicains avaient annoncé l’abandon du projet. Les enfants de Mexico vont donc pouvoir profiter du Mexique-Afrique du Sud chez eux (coup d’envoi à 21 heures), prélude d’un mois et demi de football dans leur pays. Mexique-Afrique du Sud était également l’affiche du premier match du Mondial 2010. La partie s’était soldée sur un match nul (1-1).

Pas de Corée du Sud- Tchéquie avec le téléphone dans la trousse, donc.

Le premier match du Mondial menacé par des manifestations ?