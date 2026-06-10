Omar Artan accueilli en héros en Somalie

Un joli lot de consolation. Après avoir été empêché d’arbitrer à la Coupe du monde par la bande de Donald et la douane américaine pour de « bonnes raisons » selon la Maison-Blanche et malgré son visa, Omar Artan a été accueilli comme une rock star à son arrivée à l’aéroport de Mogadiscio. Un accueil avec les honneurs mérité pour le meilleur arbitre africain de l’année 2025, privé d’un Mondial qu’il devait découvrir.

Upon arrival at #Mogadishu’s Adan Abdulle International Airport international Somali referee Omar Abdulkadir Artan received a heroic welcome on Wednesday morning. pic.twitter.com/12B8NSgPW8 — Nasra Bashir Ali (@NasraBashiir) June 10, 2026

Le presque premier arbitre somalien à la Coupe du monde

Arbitre international depuis 2018, Omar Artan aurait dû devenir le premier Somalien à officier lors d’une Coupe du monde. Un rêve arraché à la frontière, mais pas de quoi l’effacer du cœur des siens. Aucun doute qu’on reverra un de ces quatre l’arbitre somalien sur une grande scène internationale.

Et cette fois, espérons qu’il pourra entrer sur la pelouse.

L’arbitre somalien bloqué à la frontière privé de Mondial