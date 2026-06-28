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Harry Kane s’offre un record historique avec l’Angleterre

JD
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Harry Kane s’offre un record historique avec l’Angleterre

Prince Harry, oui c’est bien lui ! Après son non-match contre le Ghana, l’Angleterre s’est bien rattrapée contre le Panama dans la nuit de samedi à ce dimanche. Un succès net et sans bavure (0-2) qui permet aux Three Lions de terminer à la première place du groupe L. Et pour Harry Kane, de s’offrir un record pas dégueulasse.

Bye bye Gary

Buteur du break anglais, Kane a porté à 11 son total de réalisations en Coupe du monde, devenant ainsi le meilleur buteur de l’Angleterre dans l’histoire de la compétition. Il devance désormais d’un but Gary Lineker. Pour info, c’est Geoff Hurst, avec cinq petits pions, qui complète le podium.

L’attaquant marche plus que jamais sur l’eau puisqu’il en est désormais à 70 buts inscrits avec le Bayern et l’Angleterre cette saison. Auteur de l’ouverture du score, Jude Bellingham a déclaré après la rencontre que « c’est un honneur de jouer avec […] le meilleur joueur anglais de tous les temps » selon lui.

Au micro de la BBC, le héros du soir a quant à lui ajouté vouloir « simplement profiter de ce moment avec l’équipe. […] C’est un cap important qui est franchi et j’espère que ce ne sera pas le dernier dans ce tournoi ».

Allez, plus que trois pour rejoindre la Pulga.

Revivez Panama-Angleterre (0-2)

JD

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