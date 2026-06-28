L'Angleterre termine le travail contre le Panama et s'adjuge la première place du groupe

Après 60 minutes chiantes à mourir, l'Angleterre a pris son destin en main en inscrivant deux buts cinq minutes, avec notamment une réalisation d'Harry Kane qui devient le meilleur buteur anglais en Coupe du monde. Une victoire 2 à 0 qui suffit aux Three Lions pour terminer en tête de ce groupe L.

Panama 0-2 Angleterre

Buts : Bellingham (62e), Kane (67e) pour les Three Lions

Après un match décevant face au Ghana (0-0), l’Angleterre devait réagir face à des Panaméens déjà assurés de leur élimination afin de s’assurer la première place de ce groupe L. Après une heure de jeu décevante, les protégés de Thomas Tuchel ont réussi à forcer le verrou défensif des Canaleros par deux fois en cinq minutes. Objectif atteint, même si la manière laisse encore à désirer.

Opposés à de valeureux panaméens qui auront tenu pendant plus d’une heure leur premier point dans un Mondial, les Three Lions ont fini par rectifier le tir. Si la première période est à ranger aux oubliettes aux côtés de la prestation donnée face aux Black Stars, tant les protégés de Thomas Tuchel ont été à la peine offensivement, malgré les cinq changements opérés par le tacticien allemand et leur domination outrageuse, le rugissement a fini par surgir à deux reprises et à cinq minutes d’intervalle.

Un but pour dépasser Gary Lineker

Entré dans l’histoire de la sélection anglaise face au Ghana pour sa 50e cape, Jude Bellingham est venu délivrer tout un peuple. Alors que les cinq premiers coups de pied de coin anglais avaient été franchement manqué, le sixième a été le bon. Sur un corner parfaitement ajusté par Bukayo Saka, le milieu du Real Madrid s’est parfaitement joué de son adversaire pour réussir sa frappe en pivot qui n’a laissé aucune chance à Orlando Mosquera pourtant impérial jusque-là (0-1, 62e).

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La marche vers la première place du groupe L était enclenchée. La peur de la mauvaise surprise n’a finalement pas durée puisque Harry Kane est venu inscrire le but du break sur une tête parfaitement croisée grâce au centre millimétré de l’inarrêtable Belligham (0-2, 67e). Un but pour sacrer Kane de la couronne de meilleur buteur anglais en Coupe du monde avec 11 réalisations, effaçant ainsi le précédent record détenu par Gary Lineker. Les Canaleros ont cru en fin de rencontre avoir marqué leur premier but de la compétition grâce à José Farjado qui avait pris à revers la charnière anglaise, mais l’arbitre assistant est venu mettre fin aux espoirs panaméens en signalant l’attaquant de l’Universidad Católica hors-jeu. Une nouvelle défaite pour les protégés de Thomas Christiansen, la troisième dans cette Coupe du monde, la sixième en deux participations. Un destin cruel pour des Canaleros qui n’auront pas manqué de cœur jusqu’au baisser de rideau. Les Anglais s’adjugent la première place mais devront hausser leur niveau de jeu pour pouvoir jouer les premiers rôles dans la suite de la compétition.

Panama (5-4-1) : Mosquera – Murillo, Escobar, Córdoba, Andrade, Gutiérrez (Davis, 88e) – Martínez, Barcenas (Díaz, 71e), Harvey (Quintero, 88e), J.Rodríguez (Londoño, 71e) – T.Rodríguez (Fajardo, 46e). Sélectionneur : Thomas Christiansen.

Angleterre (4-2-3-1) : Pickford – Quansah (Spence, 63e), Konsa, Guehi, O’Reilly – Anderson (Henderson, 84e), Bellingham (Eze, 71e) – Saka (Madueke, 63e), Rogers, Rashford – Kane (Watkins, 84e). Sélectionneur : Thomas Tuchel.