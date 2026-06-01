Pronostic Afrique du Sud Canada : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Pronostic Afrique du Sud Canada : notre analyse Coupe du Monde avec pari Canada vainqueur et moins de 2,5 buts. Forces, faiblesses et cotes détaillées.

Informations clés Afrique du Sud : 2 clean sheets, mais 2 matchs sans marquer sur 5.

Canada : 11 buts marqués, aucun match sans marquer sur 5 rencontres récentes.

Afrique du Sud privée de Zwane et Sithole (suspensions majeures au milieu).

Aucune confrontation récente entre les deux équipes en compétition officielle.

Pari bonus : moins de 2,5 buts dans 100 % des 5 derniers matchs de l’Afrique du Sud.

Infos du match Stade Los Angeles Stadium (Inglewood, CA, USA) — capacité 70 492 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 5 Entraîneur Afrique du Sud Hugo Broos Entraîneur Canada Jesse Marsch

L’Afrique du Sud aborde ce 16e de finale de Coupe du monde après avoir validé sa qualification grâce à une victoire 1-0 sur la Corée du Sud, s’appuyant sur une défense disciplinée mais une attaque en difficulté : trois buts marqués seulement sur les cinq derniers matchs, et deux clean sheets à domicile. Ce profil prudent contraste avec la dynamique canadienne, marquée par onze buts inscrits sur la même période, portée par Jonathan David, mais entachée par la blessure d’Alphonso Davies, absent depuis le début du tournoi. Les Sud-Africains devront également composer sans deux titulaires suspendus, Themba Zwane et Sphephelo Sithole, ce qui affaiblit leur animation offensive déjà limitée. Le match Afrique du Sud – Canada se déroule à Los Angeles, terrain neutre mais à proximité du Canada, ce qui pourrait offrir un léger avantage aux hommes de Jesse Marsch.

Pour suivre toute l’actualité autour des sélections africaines durant ce Mondial, il est à noter que certaines rencontres pourraient entraîner des tensions, comme l’a évoqué récemment le ministre de l’Intérieur. Découvrez l’article sur les craintes de débordements lors du Mondial 2026 concernant certaines équipes africaines.

Le contexte du match

Verdict data : Série offensive canadienne, Afrique du Sud privée de deux titulaires

Forme récente de l’Afrique du Sud

Date Domicile Score Extérieur Résultat 25/06/2026 Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud W 18/06/2026 Tchéquie 1-1 Afrique du Sud D 11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud L 06/06/2026 Jamaïque 1-1 Afrique du Sud D 29/05/2026 Afrique du Sud 0-0 Nicaragua D

L’Afrique du Sud n’a concédé qu’une seule défaite lors de ses cinq dernières sorties, mais n’a inscrit que trois buts sur cette séquence, avec deux clean sheets obtenus. Sa solidité défensive est confirmée par quatre buts encaissés en cinq matchs, mais l’attaque reste poussive, avec deux rencontres sans marquer et aucun match à plus de 2,5 buts. Les suspensions de Themba Zwane et Sphephelo Sithole limitent encore les options offensives pour Hugo Broos. Mokoena reste l’élément clé au milieu, mais l’animation offensive s’annonce réduite.

Forme récente du Canada

Date Domicile Score Extérieur Résultat 24/06/2026 Suisse 2-1 Canada L 18/06/2026 Canada 6-0 Qatar W 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnia-Herzegovina D 05/06/2026 Canada 1-1 Rep of Ireland D 02/06/2026 Canada 2-0 Ouzbékistan W

Le Canada montre une puissance offensive supérieure sur la période récente, avec onze buts marqués et aucun match sans trouver le chemin des filets. Jonathan David s’affirme comme le fer de lance du secteur offensif malgré l’absence d’Alphonso Davies, toujours blessé. Si la défaite 2-1 en Suisse a mis fin à une série d’invincibilité, les Canadiens affichent deux clean sheets en cinq rencontres et n’ont jamais été muets offensivement. La séquence à l’extérieur reste limitée, avec une seule sortie pour une défaite, mais la régularité du secteur offensif demeure un point fort.

Pour compléter votre tour d’horizon des pronostics pour ce tournoi, vous pouvez consulter l’analyse détaillée d’une autre affiche du jour : pronostic Jordanie Argentine pour la Coupe du monde 2026.

Historique des confrontations

Afrique du Sud – Canada ne se sont jamais affrontés récemment en compétition officielle, aucune donnée H2H n’étant disponible sur la période récente.

Notre pronostic pour Afrique du Sud – Canada

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► Le pari « Canada vainqueur » est coté à 1,75. Cette cote correspond à une probabilité implicite d’environ 57 %, soutenue par la meilleure capacité offensive du Canada (aucun match sans marquer sur les cinq derniers) et la dynamique de Jonathan David, alors que l’Afrique du Sud doit composer avec deux suspensions majeures dans l’entrejeu. Les deux clean sheets obtenues par les Canadiens montrent également une relative solidité défensive. Toutefois, la prudence sud-africaine, illustrée par une seule défaite sur cinq matchs et une défense rarement dépassée, pourrait brouiller les cartes si le Canada ne parvient pas à convertir ses occasions.

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Notre pari bonus : Moins de 2,5 buts ?

Le pari « Moins de 2,5 buts dans le match » est coté à 1.61. Sur les cinq dernières rencontres, aucun match de l’Afrique du Sud n’a dépassé les 2,5 buts, et la défense canadienne a signé deux clean sheets. La faible production offensive sud-africaine, associée à une sélection canadienne privée d’Alphonso Davies, renforce la probabilité d’un score maîtrisé. Le risque demeure si le Canada ouvre rapidement le score et force l’Afrique du Sud à se découvrir.

Les paris sportifs restent incertains par nature. La variabilité des scénarios de match impose une grande prudence et rappelle l’importance du jeu responsable.

Ce pronostic Afrique du Sud – Canada offre une analyse basée sur la forme des deux équipes, les suspensions majeures et les dynamiques offensives et défensives observées lors de cette Coupe du monde.

En direct : Afrique du Sud-Canada (0-0)