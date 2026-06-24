La Suisse fait fondre le Canada

Plus expérimentée, la Suisse a fait le travail face au Canada (2-1) et s’est emparée de la première place du groupe B. La Nati disputera ainsi son seizième de finale contre un troisième de groupe. Les Canadiens, eux, devront quitter leurs terres pour affronter un deuxième de groupe à Los Angeles.

Suisse 2-1 Canada

Buts : Vargas (46e) et Manzambi (57e) pour la Nati // David (76e) pour les Canucks

C’est une petite musique qui commence à être habituelle dans les grands tournois : la Suisse n’est pas forcément l’équipe qui envoie le plus de rêves, mais elle passe toujours la phase de groupes. Face au Canada ce mercredi, la Nati a accompli le travail avec l’expérience, a accepté de jouer chiant avant de piéger ces pauvres Canucks en début de seconde période. Si la réduction du score de Promise David a fait trembler les hommes de Murat Yakın, ces derniers ont prouvé que l’accroc face au Qatar n’était qu’un faux départ. Et si c’étaient eux, les futurs outsiders du Mondial ?

Manzambi dans tous les bons coups

On le savait avant même le coup d’envoi : quand deux équipes à quatre points s’affrontent lors d’un troisième match de groupe, ça peut vite tourner à la sieste collective, avec 22 acteurs très contents de partager l’enjeu. La première période a en effet cruellement manqué de vitamines C : trop peu de rythme, des frappes trop molles, et une Suisse volontairement prudente, calme, à la suisse en fait. Les Canadiens, eux, tentent bien de presser haut, mais sans les individualités nécessaires devant pour convertir les rares situations qu’ils se procurent.

C’est seulement au retour des vestiaires que le match s’emballe. À peine le jeu relancé, la Nati punit une défense canadienne beaucoup trop naïve. Trouvé côté droit, Johan Manzambi attire tout le monde avant de centrer : Breel Embolo laisse filer le cuir pour Rubén Vargas, complètement seul, qui ouvre le score à l’aide du poteau (1-0, 46e). Coup de massue pour les Canadiens, qui pèchent encore dans l’organisation défensive quelques minutes plus tard. Cette fois, Embolo est trouvé devant et décale le ballon trop facilement à Manzambi, qui conclut à son tour (2-0, 57e). Le jeune crack suisse, peut-être moins étincelant que lors de son entrée en jeu face à la Bosnie-Herzégovine, continue de faire grimper sa cote, lui qui ne devrait pas faire de vieux os à Fribourg cet été.

Promise David met la pression

Vexés, les Canadiens ne lâchent pas et jettent leurs dernières forces dans la bataille. Entré en jeu quelques secondes plus tôt, Promise David profite d’un superbe contrôle passe de Nathan Saliba pour réduire l’écart (2-1, 76e). Le dernier quart d’heure devient alors plus tendu pour la Suisse, obligée de s’en remettre au vigilant Gregor Kobel pour repousser les derniers assauts adverses. Le cadenas suisse tient toutefois jusqu’au bout et permet à la Nati de prendre la première place du groupe, alors que la Bosnie-Herzégovine termine troisième après sa victoire en parallèle face au Qatar (3-1). Les Suisses resteront à Vancouver pour affronter un meilleur troisième en seizièmes de finale. De leur côté, les Canadiens, malgré une phase de poules globalement réussie, sont contraints de faire leurs valises direction Los Angeles pour y défier un deuxième de groupe.

Suisse (4-2-3-1) : Kobel ; Jaquez (74e, Widmer), Rodríguez, Elvedi, Akanji ; Xhaka, Freuler ; Manzambi (85e, Fassnacht), Sow (74e, Aebischer), Vargas (80e, Ndoye) ; Embolo (85e, Itten). Entraîneur : Murat Yakın.

Canada (4-4-2) : Crépeau ; Johnston, Cornelius, De Fougerolles, Laryea (83e, Shaffelburg) ; Buchanan (75e, David), Saliba, Choinière (58e, Eustáquio), Ahmed (58e, Millar) ; Larin (58e, Oluwaseyi), J. David. Entraîneur

Revivez Suisse-Canada (2-1)