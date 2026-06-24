Pronostic Suisse Canada : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Suisse – Canada : analyse complète, cotes et pronostic. Découvrez pourquoi le pari « Suisse vainqueur » et « Les deux équipes marquent : Non » sont à considérer.

Informations clés La Suisse doit gagner pour prendre la tête du groupe B.

Le Canada reste sur trois clean sheets en cinq matchs.

La Suisse a marqué 8 buts lors de ses deux derniers matchs à domicile.

Aucune confrontation récente officielle entre Suisse et Canada.

Le pari « Les deux équipes marquent : Non » est coté à 2,08.

Infos du match Stade BC Place Vancouver (Vancouver, Canada) — capacité 52 497 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Suisse Murat Yakın Entraîneur Canada Jesse Marsch

Avec une qualification déjà presque en poche, la Suisse doit impérativement battre le Canada pour viser la première place de ce groupe B lors de la troisième journée de la Coupe du monde. Le contexte est tendu pour les hommes de Murat Yakın : un nul ne suffirait pas à doubler le Canada, solide hôte du tournoi, qui bénéficie du soutien du BC Place de Vancouver et peut se contenter d’un partage des points pour conserver la tête. Les Canadiens arrivent portés par une victoire éclatante contre le Qatar (6-0), tandis que la Suisse a compensé son nul inaugural face à ce même Qatar (1-1) par une prestation offensive aboutie contre la Bosnie-Herzégovine (4-1). La gestion de la pression et la capacité à imposer son rythme face à un bloc canadien discipliné seront déterminantes dans ce Suisse – Canada.

Pour suivre l’actualité des autres favoris du tournoi ou découvrir d’autres analyses de groupes, vous pouvez consulter notre pronostic Angleterre Ghana ou encore notre analyse du match Colombie RD Congo.

Forme récente de la Suisse

Date Domicile Score Extérieur Résultat 18/06/2026 Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine V 13/06/2026 Qatar 1-1 Suisse N 06/06/2026 Australie 1-1 Suisse N 31/05/2026 Suisse 4-1 Jordanie V 31/03/2026 Norvège 0-0 Suisse N

La Suisse reste invaincue sur ses cinq dernières sorties, avec deux victoires nettes à domicile et trois nuls à l’extérieur. L’attaque s’est montrée prolifique lors des réceptions de la Jordanie et de la Bosnie-Herzégovine (4-1 à chaque fois), mais n’a pas toujours su convertir ses temps forts loin de ses bases, à l’image des nuls en Australie et au Qatar. Avec un seul clean sheet sur la période, le bloc défensif articulé autour de Manuel Akanji et Yann Sommer a montré quelques signes de vulnérabilité, même si la majorité des rencontres ont vu les deux équipes marquer. Granit Xhaka, référence au milieu, et Breel Embolo, auteur de prestations remarquées, devront peser pour faire pencher la balance dans un match où l’efficacité sera primordiale.

Forme récente du Canada

Date Domicile Score Extérieur Résultat 18/06/2026 Canada 6-0 Qatar V 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine N 05/06/2026 Canada 1-1 Rep of Ireland N 02/06/2026 Canada 2-0 Ouzbékistan V 01/04/2026 Canada 0-0 Tunisie N

Le Canada n’a plus perdu depuis plus de cinq rencontres, fort d’une défense efficace (trois clean sheets sur cinq matchs) et d’une organisation tactique solide sous la houlette de Jesse Marsch. La large victoire contre le Qatar (6-0) a confirmé la capacité offensive de l’équipe, mais la plupart des autres rencontres se sont jouées sur des scores serrés, parfois sans but encaissé ni concédé. L’absence de résultat à l’extérieur dans cette série (tous les matchs à domicile) laisse néanmoins un point d’interrogation sur la capacité des Canadiens à imposer leur style face à un adversaire européen comme la Suisse. Alphonso Davies, absent de la composition probable mais mentionné comme joueur clé, reste un atout d’accélération, tandis que Jonathan David incarne la principale menace offensive.

Historique des confrontations Suisse – Canada

Suisse – Canada ne se sont jamais affrontés récemment en compétition officielle ou amicale selon les données récentes.

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► Le pari « Suisse vainqueur » est coté à 2,45. Cette cote implique une probabilité d’environ 41 %, un chiffre à mettre en regard de l’invincibilité suisse sur la période (2 victoires, 3 nuls) et d’un secteur offensif efficace lors des matchs à domicile (8 buts en 2 matchs). Cependant, le Canada reste sur trois clean sheets et n’a concédé que deux buts sur ses cinq dernières rencontres, ce qui limite la marge d’erreur pour la Nati. La capacité du Canada à verrouiller son bloc, illustrée par un seul match à plus de 2,5 buts sur cette période, constitue le principal facteur de prudence pour ce pari.

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Notre pronostic et pari bonus

Le pari « Les deux équipes marquent : Non » est coté à 2,08. Ce choix s’appuie sur la solidité défensive récente des deux formations : la Suisse n’a gardé sa cage inviolée qu’une fois sur cinq, mais le Canada a signé trois clean sheets et reste sur plusieurs rencontres à faible score. Rien n’est jamais acquis dans ce type de match à fort enjeu, mais un scénario fermé reste plausible dans ce Suisse – Canada.

Quelle que soit la tendance, la pression du contexte et la qualité défensive des deux équipes rendent le pronostic incertain. Aucun pari n’est sans risque, et la physionomie du match entre la Suisse et le Canada dépendra aussi de l’efficacité dans les zones de vérité.

En direct : Suisse-Canada (0-0)