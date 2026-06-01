Pronostic Angleterre Ghana : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Angleterre – Ghana : notre pronostic Coupe du Monde, analyse des forces en présence, cotes pour la victoire anglaise et pari buteur Rashford. Tous les paris et conseils.

Informations clés Angleterre reste sur 3 victoires consécutives, 8 buts marqués sur cette série.

Ghana a encaissé 10 buts sur ses 5 derniers matchs, pour une seule victoire.

Bukayo Saka forfait pour l’Angleterre, Rashford en forme devant.

Les deux équipes n’ont jamais joué l’une contre l’autre récemment.

Victoire anglaise cotée 1.2, favorisée par une attaque prolifique.

Infos du match Stade Boston Stadium (Foxborough, MA, USA) — capacité 64 146 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Angleterre Thomas Tuchel Entraîneur Ghana Carlos Queiroz

Angleterre – Ghana démarre fort dans cette phase de groupe de la Coupe du monde. L’Angleterre a frappé fort d’entrée avec un 4-2 contre la Croatie, prenant la tête de son groupe et envoyant un message aux favoris. Le Ghana, moins flamboyant mais solide, a arraché trois points face au Panama sur un but tardif. Les deux équipes ont 3 points, mais la dynamique offensive anglaise, incarnée par Rashford, Bellingham et Kane, contraste avec les difficultés ghanéennes hors de leurs bases : 3 défaites sur leurs 4 derniers déplacements, 10 buts encaissés sur les 5 dernières sorties. Saka est toujours blessé pour l’Angleterre, mais l’armada offensive reste impressionnante sous les ordres de Tuchel.

L’Angleterre en pleine confiance, Ghana sous pression

Forme récente de l’Angleterre

Date Domicile Score Extérieur Résultat 17/06/2026 Angleterre 4-2 Croatie W 10/06/2026 Angleterre 3-0 Costa Rica W 06/06/2026 Angleterre 1-0 Nouvelle-Zélande W 31/03/2026 Angleterre 0-1 Japon L 27/03/2026 Angleterre 1-1 Uruguay D

Trois victoires consécutives, 8 buts marqués, la machine anglaise s’est réveillée au bon moment. La défense reste perfectible avec deux buts encaissés contre la Croatie, mais l’attaque enchaîne les coups d’éclat. Rashford, Kane, Bellingham et Gordon forment un quatuor redoutable. Seul point noir : la blessure de Saka, remplacé sans perte de dynamisme sur le flanc droit.

Forme récente du Ghana

Date Domicile Score Extérieur Résultat 17/06/2026 Ghana 1-0 Panama W 02/06/2026 Pays de Galles 1-1 Ghana D 23/05/2026 Mexique 2-0 Ghana L 30/03/2026 Allemagne 2-1 Ghana L 27/03/2026 Autriche 5-1 Ghana L

Le Ghana sort enfin d’une spirale négative grâce à son succès contre le Panama. Mais la défense reste fragile : 10 buts encaissés en 5 rencontres, dont un naufrage 1-5 contre l’Autriche. Hors de ses bases, la tendance est encore plus inquiétante avec aucune victoire sur les 4 derniers déplacements.

Le contexte du match et historique des confrontations

Angleterre – Ghana ne se sont jamais croisés récemment en compétition officielle. Ce contexte inédit ajoute de l’incertitude à la rencontre, mais la dynamique du moment semble clairement pencher en faveur des Anglais.

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Notre pronostic et pari bonus

Pari buteur : Marcus Rashford marque, coté à 2.62. L’attaquant anglais reste sur un but lors du dernier match et profite de la forme offensive des Three Lions. Face à une défense ghanéenne qui a craqué dix fois en cinq matchs, son dynamisme peut faire la différence. Mais attention, aucun buteur n’est à l’abri d’un match sans.

Si vous suivez la course à la qualification, cet article sur ce que la France doit faire pour finir à la première place de son groupe offre une perspective intéressante sur les enjeux du groupe.

Rien n’est jamais acquis dans un Mondial : le favori n’est jamais à l’abri d’une surprise, même avec la dynamique du moment. Mais pour ce Angleterre – Ghana, l’écart semble tout de même net, notamment au vu des dernières performances et des cotes.

Un sorcier ghanéen affirme avoir jeté un sort à une star de l’Angleterre