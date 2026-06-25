S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. L
  • Angleterre-Ghana (0-0)

Le sorcier ghanéen a libéré Harry Kane de son sort

EM
3 Réactions
Le sorcier ghanéen a libéré Harry Kane de son sort

Le pire, c’est que ça a marché. Dans cet Angleterre-Ghana, qui ne va sûrement pas marquer l’histoire, Harry Kane aurait pu une nouvelle fois jouer le rôle du sauveur à la 85e minute. Sauf que seul dans les six mètres, le buteur des Three Lions n’a pas trouvé le cadre, chose plus qu’inhabituelle pour le top scorer européen (61 pions cette saison). Et si le sort de Nana Kwaku Bonsam avait fonctionné ? 

Expelliarmus

Le guérisseur ghanéen avait prétendu avoir « maudit » Harry Kane avant la rencontre et au vu de la performance du joueur de 32 berges, difficile de dire que son pouvoir n’a pas fonctionné.

Le match étant terminé, le sorcier a déclaré avoir libéré le capitaine anglais de son sort et s’en excuse presque : « Harry, je viendrai te voir, ne le prends pas mal, nous sommes amis. » Il affirme même qu’il pourrait planter lors du prochain match face au Panama.

Embed t.co

Voldemort l’aurait même contacté pour savoir comment se défaire facilement des Harry.

Pourquoi Bellingham aurait pu être exclu face au Ghana

EM

Commentaires

Les membres ont posté 3 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Logo de l'équipe Angleterre
Inquiétude pour Declan Rice
  • Mondial 2026
  • Gr. L
  • Angleterre-Ghana (0-0)
Inquiétude pour Declan Rice

Inquiétude pour Declan Rice

Inquiétude pour Declan Rice
Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu
  • Enquête
Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu

Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu

Vous aviez aimé notre très grande enquête sur Dupont de Ligonnès de l’été 2020? Voici celle, massive, sur Jeffrey Epstein! Retrouvez ici l'intégralité de notre enquête.

Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu
Articles en tendances


Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.