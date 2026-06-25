Le sorcier ghanéen a libéré Harry Kane de son sort

Le pire, c’est que ça a marché. Dans cet Angleterre-Ghana, qui ne va sûrement pas marquer l’histoire, Harry Kane aurait pu une nouvelle fois jouer le rôle du sauveur à la 85e minute. Sauf que seul dans les six mètres, le buteur des Three Lions n’a pas trouvé le cadre, chose plus qu’inhabituelle pour le top scorer européen (61 pions cette saison). Et si le sort de Nana Kwaku Bonsam avait fonctionné ?

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Le guérisseur ghanéen avait prétendu avoir « maudit » Harry Kane avant la rencontre et au vu de la performance du joueur de 32 berges, difficile de dire que son pouvoir n’a pas fonctionné.

Le match étant terminé, le sorcier a déclaré avoir libéré le capitaine anglais de son sort et s’en excuse presque : « Harry, je viendrai te voir, ne le prends pas mal, nous sommes amis. » Il affirme même qu’il pourrait planter lors du prochain match face au Panama.

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Voldemort l’aurait même contacté pour savoir comment se défaire facilement des Harry.

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