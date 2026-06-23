Un sorcier ghanéen affirme avoir jeté un sort à une star de l'Angleterre

Tu as un sorcier Harry. Stupeur dans les rangs des Three Lions. A quelques heures du match entre l’Angleterre et le Ghana (coup d’envoi ce mardi à 22 heures), un sorcier du pays des Black Stars affirme avoir jeté un sort à Harry Kane. Selon le Daily Mail, Nana Kwaku Bonsam (un patronyme qui se traduit par « Diable du mercredi ») a jeté son dévolu sur l’attaquant du Bayern Munich et il a l’air sûr de son coup : « J’ai déjà prouvé ce dont je suis capable, je sais donc ce que je dois faire pour le contrer. Je suis réputé pour mes prédictions. »

Un précédent nommé CR7

Mais que Kane se rassure, Nana Kwaku Bonsam n’a pas prévu de lui faire vivre un enfer : « Je ne lui souhaite pas de blessure grave. Juste de quoi l’empêcher d’affronter mon pays. Je ferai mon travail pour aider le Ghana. »

Selon ses propres dires, le sorcier serait à l’origine de la blessure au genou qui avait touché Cristiano Ronaldo au Mondial 2014. Ce qui n’avait pas empêché le Portugais de marquer et battre… le Ghana. Mais au bout du compte, les deux équipes étaient rentrées à la maison la queue entre les jambes.

Cette fois-ci, on aura droit à un duel pour la première place. Mais les prévisions d’un sorcier du mercredi peuvent-elles s’appliquer un mardi ?