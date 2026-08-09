Ça commence à transpirer de plus en plus du côté de Zurich… Alors que la FIFA peine à se sortir des remous provoqués par le projet de privatisation d’une société commerciale de l’instance internationale, initié puis finalement avorté par Gianni Infantino, voilà qu’elle a publié ce samedi un communiqué pour dénoncer ce qu’elle considère comme une entreprise de déstabilisation. Alors que l’UEFA ou encore la Fédération norvégienne de football ont demandé la démission du président de la FIFA, cette dernière défend farouchement l’Italo-Suisse.

« De fausses informations »

La FIFA entend notamment rappeler que le départ d’Infantino ne peut, selon elle, être décidé autrement que dans le respect de ses propres règles. Elle explique ainsi qu’elle « ne soutiendra, ne facilitera et ne tolérera aucun processus concernant l’élection du président de la FIFA qui serait incompatible avec les statuts, ses procédures démocratiques et son cadre de gouvernance établi ». Elle rappelle que Gianni Infantino « a été élu démocratiquement » et qu’il a consacré « plus de 30 ans de sa vie professionnelle au football européen et mondial, contribuant à des changements importants dans le sport ». Qu’on canonise cet homme, vite !

FIFA statement, attributable to FIFA spokesperson: Echoing the recent statements of CONMEBOL and CAF, as well as discussions with FIFA Member Associations and Confederations from around the world, FIFA will not support, facilitate or tolerate any process concerning the election… — FIFA Media (@fifamedia) August 8, 2026

La FIFA va même plus loin en dénonçant « un effort concerté et continu mené par certains pour saper la FIFA et son président », évoquant des « accusations, des insinuations et de fausses informations (…), inexactes ou trompeuses ». L’instance précise tout de même « accueillir favorablement tout examen légitime de son fonctionnement ». La FIFA ne s’attarde par contre pas sur le fond du dossier, notamment sur la nature commerciale du projet et sur l’absence totale de concertation avec les différentes fédérations – deux points qui cristallisent précisément les critiques adressées à son président en ce moment.

La fameuse démocratie, oui. Les questions, moins.

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