S’abonner au mag
  • League Cup
  • 1er Tour
  • QPR-Millwall (1-1, 0-2 T.A.B)

L'exceptionnelle performance de Lukas Jensen en Coupe de la Ligue anglaise

LB
Réactions
L'exceptionnelle performance de Lukas Jensen en Coupe de la Ligue anglaise

Les tirs au but ont trouvé leur roi. Alors que la League Cup a fait son retour ce week-end, le derby londonien entre Queen’s Park Rangers et Millwall a tourné en faveur des Lions grâce à leur gardien, Lukas Jensen.

Quatre tentatives, quatre arrêts

Alors que les deux formations se sont séparées sur un score nul après l’ouverture du score de Luke Cundle (0-1, 54e) et l’égalisation de QPR en toute fin de match après que Mark Sykes a dévié le ballon dans ses propres cages (1-1, 86e), c’est la séance de tirs au but qui a surtout marqué les esprits.

Embed t.co

Le moment pour Lukas Jensen de s’illustrer surtout dans ce qu’il a considéré comme « l’un de ses exercices favoris » après la rencontre. Ilias Chair, Harvey Vale, Koki Saito, Kwame Poku, ils ont tous manqué leurs tirs au but. Plus fort encore, le gardien danois a détourné les quatre tentatives en choisissant à chaque fois le bon côté. Malgré les ratés de Camiel Neghli et Tairyk Arconte, les deux tirs au but réussis par Jake Cooper et Sykes ont suffi à envoyer Millwall au tour suivant.

L’Angleterre est prévenue.

En Angleterre, un livre éducatif associe Millwall au Ku Klux Klan

LB

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

SO FOOT collector 1OO% C1 PSG, holographique

à partir de 18.50€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.