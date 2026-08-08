L'exceptionnelle performance de Lukas Jensen en Coupe de la Ligue anglaise

Les tirs au but ont trouvé leur roi. Alors que la League Cup a fait son retour ce week-end, le derby londonien entre Queen’s Park Rangers et Millwall a tourné en faveur des Lions grâce à leur gardien, Lukas Jensen.

Quatre tentatives, quatre arrêts

Alors que les deux formations se sont séparées sur un score nul après l’ouverture du score de Luke Cundle (0-1, 54e) et l’égalisation de QPR en toute fin de match après que Mark Sykes a dévié le ballon dans ses propres cages (1-1, 86e), c’est la séance de tirs au but qui a surtout marqué les esprits.

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Le moment pour Lukas Jensen de s’illustrer surtout dans ce qu’il a considéré comme « l’un de ses exercices favoris » après la rencontre. Ilias Chair, Harvey Vale, Koki Saito, Kwame Poku, ils ont tous manqué leurs tirs au but. Plus fort encore, le gardien danois a détourné les quatre tentatives en choisissant à chaque fois le bon côté. Malgré les ratés de Camiel Neghli et Tairyk Arconte, les deux tirs au but réussis par Jake Cooper et Sykes ont suffi à envoyer Millwall au tour suivant.

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