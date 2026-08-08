Le PSG tenu en échec avant la Supercoupe d'Europe

Paris Saint-Germain 1-1 Manchester United

Buts : Mbaye (2e) pour le PSG // Mbeumo (32e) pour les Red Devils

Du mieux. Après avoir lourdement chuté contre Majorque pour leur premier match de préparation (3-0), les Parisiens ont réalisé un bien meilleur match à Göteborg face à Manchester United ce samedi. Les protégés de Luis Enrique ont toutefois du se contenter d’un match nul (1-1)

Une première demi-heure animée

Il ne fallait pas arriver en retard au coup d’envoi de la rencontre pour pouvoir se délecter du premier but parisien de cette saison 2026-2027. Après une action menée d’une main de maître par Senny Mayulu, Kvicha Kvaratskhelia et Dro Fernández, Ibrahim Mbaye a parfaitement conclu du plat du pied (1-0, 2e). Les Titis parisiens, bien entourée par Kvara ont marqué de leur empreinte cette rencontre aussi bien offensivement que défensivement même s’ils n’ont pas réussi à marquer le but du break.

Dépassé lors de l’entame de la rencontre, Manchester United est peu à peu entré dans son match. Matvey Safonov a du s’employer à plusieurs reprises pour conserver l’avance parisienne (20e, 23e, 28e) mais n’a rien pu faire sur la frappe croisée de Bryan Mbeumo après la perte de balle d’Axel Koukaba dans le camp parisien (1-1, 33e). Aucune des deux équipes n’est parvenu à prendre l’avantage sur l’autre durant l’heure de jeu restante, malgré l’entrée en jeu des tauliers parisiens à l’instar de Vitinha ou Nuno Mendes. Les Parisiens devront donc encore hausser leur niveau mercredi face à Aston Villa pour remporter la Supercoupe d’Europe, avant de retrouver Lens pour le Trophée des champions dimanche 16 août.

Ne reste plus qu’à monter en puissance à temps.

Le PSG enregistre quatre retours de marque