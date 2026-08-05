Le PSG perd son premier trophée de la saison

Majorque 3-0 Paris Saint-Germain

Buts : Luvumbo (21e), Virgili (40e), Raillo (51e) pour les Bermellones

Comme quoi il est possible de gagner la Ligue des champions mais pas le Trophée amical de la commune de Palma de Majorque. Pour son premier match de préparation de la saison, le Paris Saint-Germain a sévèrement chuté face à Majorque, tout juste relégué en Liga 2 (3-0).

Jan Virgili en maestro

Malgré l’absence de ses Mondialistes, le Paris Saint-Germain s’est avéré décevant pour son retour à la compétition. L’enjeu du Trophée amical de la commune de Palma de Majorque n’a pas permis aux protégés de Luis Enrique de se transcender, en particulier défensivement. Pourtant, Kvicha Kvaratskhelia a allumé la première brèche dès l’entame du match, mais Arnau Tenas s’est imposé en maître dans sa surface. Alors que les forces se sont équilibrées au fur et à mesure que s’égrenaient les minutes en première période, Ibrahim Mbaye a touché la barre majorquine (19e), puis le néant. Sur la première occasion des Bermellones, Zito Luvumbo a perforé les filets de Matvey Safonov, pas exempt de tout reproche sur le but (1-0, 21e). Passeur décisif sur le but de Luvumbo, Jan Virgili s’est mué en buteur juste avant la pause après la remontée de balle dans le camp parisien signée Sergi Darder. Parfaitement lancé par l’ancien lyonnais, Virgili a conclu d’un piqué malicieux malgré le mètre 92 de Safonov (2-0, 40e).

Entré à la mi-temps, Lucas Chevalier n’a pas eu plus de chance que son coéquipier. Moins de dix minutes après la reprise du jeu, Antonio Raillo a porté l’estocade à la défense parisienne en prenant le meilleur sur Kvara dans son duel aérien (3-0, 51e). Les changements de Luis Enrique à l’heure de jeu n’ont pas modifié le scénario du match, les Parisiens n’ont jamais réussi à prendre à revers la défense insulaire et ont finalement perdu leur premier trophée depuis la Coupe du monde des clubs à l’été 2025.

Attention à Manchester United qui pourrait bien subir la colère des Parisiens lors du prochain match.

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