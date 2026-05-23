Les qualifiés en coupe d'Europe et les rélégués en Liga

Qui a dit que les multiplex de Ligue 1 étaient relous ? Celui de la dernière journée de Liga, en tous cas, a été long et fastidieux. Neuf buts en neuf matchs à la fin des premières mi-temps, dont trois 0-0. Si les neuf parties de la soirée se sont réveillées en seconde période, l’enjeu a pris le pas sur le jeu. C’est bien normal : six équipes étaient encore concernées par une descente avant le coup d’envoi de cette journée.

Majorque et Gérone dans la charette

Les condamnés s’appellent Majorque et Gérone, qui n’a pas fait mieux qu’un match nul à domicile contre Elche (1-1). Troisième de Liga en 2024, le club catalan retrouve la Liga 2 quatre ans après l’avoir quittée. Et si Majorque a battu Oviedo (1-0), le club insulaire rejoint son adversaire du soir dans la charrette à la différence de buts avec Osasuna, défait à Getafe (0-1).

Il y avait également de l’enjeu à Séville, où Levante devait espérer un résultat positif pour se maintenir. Malgré sa défaite sur le terrain d’un Real Betis assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine (1-2), le promu officialise son maintien en Liga. Le revanchard Luís Castro a réussi son pari : les Granotes étaient 19èmes à la trêve hivernale. Levante termine donc 16ème de cette folle saison, avec autant de points qu’Osasuna et le rélégué Majorque et un point derrière Elche, Alavés et Séville. C’est dingue.

Le Real Sociedad en coupe d’Europe sur un fil

Avant d’affronter Crystal Palace en finale de Ligue Conférence mercredi prochain, le Rayo Vallecano prolonge sa série d’invincibilité à sept rencontres en Liga après sa victoire à Alavés (2-1). Ce résultat empêche les Madrilènes de voir la coupe d’Europe, parce que Getafe, confortable vainqueur d’Osasuna, s’est imposé dans le même temps pour conserver sa septième place et laisser le public du Coliseum alfonso-Pérez envahir sa pelouse (1-0). La Real Sociedad, qui avait remportée la Copa del Rey, jouera en Ligue Europa malgré sa onzième place, obtenue après son match nul contre l’Espanyol (1-1). Le Celta de Vigo, vainqueur de Séville (1-0), termine également européen.

Deportivo Alavés 1-2 Rayo Vallecano

Real Betis 2-1 Levante

Real Oviedo 0-1 Majorque

Celta de Vigo 1-0 Séville

Getafe 1-0 Osasuna

Gérone 1-1 Elche

Espanyol 1-1 Real Sociedad

Le Celta de Vigo prolonge sa légende ultime