La fermeture du centre formation féminin de Dijon annoncée sur WhatsApp

On le sait, les emmerdes, ça vole en escadrilles. Bien qu’ayant terminé à la cinquième place de Première Ligue, l’équipe féminine du DFCO, lâchée par sa direction, ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. En attendant un potentiel repreneur, il ne s’annonce pas spécialement rose : ce samedi, le quotidien L’Équipe annonce que le centre de formation des filles va fermer ses portes.

La moutarde va leur monter au nez

Pire : les joueuses et leurs parents ne l’ont même pas appris de vive voix. « Je suis ulcéré. On a eu un message WhatsApp nous annonçant la fermeture du centre, mais aucun courrier officiel, aucune notification officielle du club », s’indigne un concerné sous couvert d’anonymat dans les colonnes du quotidien.

Selon un autre témoin, les dirigeants dijonnais « ont poussé plusieurs familles à la résiliation unilatérale, sans indiquer les conséquences que ça allait avoir derrière ». À savoir : « des indemnités de formation à hauteur de 20 000 euros par année de formation » que le DFCO pourrait réclamer au club dans lequel ses ex-pensionnaires poursuivraient leur apprentissage. Ce qui pourrait refroidir d’autres écuries de les embaucher, par peur de devoir mettre la main à la poche pour sortir des sommes souvent trop conséquentes pour un club féminin. « La réalité, c’est un arrêt brutal de la pratique sportive de la joueuse », conclut un parent dépité.

Allô la FFF ? La révolution promise n’a toujours pas commencé.

La Première Ligue a livré son verdict au bout du suspense