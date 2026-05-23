Clap de fin pour Lukas Podolski

La fin d’un mythe. Roi du kébab, petite prince de Cologne, seigneur de Zabrze, champion du monde, Lukas Podolski ne martyrisera plus les surfaces de réparation adverses. A 40 ans et peu après avoir racheté des parts de son club de cœur, l’attaquant germano-polonais raccroche les crampons, officiellement et pour de bon.

Poldi l’a annoncé ce vendredi dans une vidéo qui le présente en épicier en train de remballer sa marchandise, avant de fermer boutique sur la formule allemande « Feierabend », que l’on pourrait traduire par « journée terminée ».

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Un homme de coupe

Sur la pancarte accrochée à la porte de son épicerie, on peut lire « Merci au football », traduit en six langues, correspondant aux pays dans lesquels a joué Poldi depuis le début de sa carrière en 2003. Révélé au FC Cologne, le club de sa ville, il franchit le cut du Bayern Munich, où le duo qu’il incarne avec Bastian Schweinsteiger symbolise la nouvelle génération de la sélection allemande qui sera championne du monde en 2014. Podolski sera évidemment de l’aventure et, depuis sa retraite internationale en 2017, il est toujours le quatrième joueur le plus capé de l’histoire de la Nationalmannschaft (130 sélections) et son troisième meilleur buteur (49).

Après être revenu aider le Effzeh alors en grande difficulté en 2009, le gamin de la Domstadt prend son envol à l’étranger. D’abord Arsenal, où il remporte la Coupe d’Angleterre en 2014, puis six mois à l’Inter Milan, avant de découvrir la Turquie, où il est adopté par le public de Galatasaray, et – plus anecdotiquement – d’Antalyaspor.

Foot business

Au chapitre exotique, Podolski aura pigé trois ans au Vissel Kobe, avec qui il remportera la Coupe du Japon en 2019, son avant-dernier trophée avant la Coupe de Pologne, décrochée en mai 2026 avec le club de sa région d’origine, le Górnik Zabrze, dont il est également devenu actionnaire, après cinq saisons qui avaient pourtant commencé comme un simple bail de pré-retraite.

Dans le message qui accompagne sa vidéo d’adieu, le désormais ex-attaquant précise qu’« un chapitre se termine et une nouvelle ère commence ». Il n’a en effet pas attendu la quille pour investir dans des business divers, incluant une chaîne de kébabs et un glacier. Son avenir reste ouvert et en attendant de savoir dans quel rôle on le retrouvera, les nostalgiques de ses buts à la chaîne peuvent s’offrir un shoot de kitsch avec ce morceau de schlager culte qui lui est dédié.

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